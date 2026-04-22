La SIDE anunció que EEUU cooperará con equipamiento, visitas técnicas e intercambio de inteligencia

El secretario de Inteligencia, Cristian Auguadra, destacó el avance de la articulación con Washington. Desde el organismo también señalaron que hubo elogios al Centro Nacional Antiterrorismo por su rol en la coordinación regional.

La SIDE informó que avanzará la cooperación con Estados Unidos en materia de inteligencia, seguridad y asistencia técnica.

La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) informó que Estados Unidos avanzará en un esquema de cooperación con la Argentina que incluirá provisión de equipamiento , visitas técnicas e intercambio de inteligencia , en el marco de una agenda común en materia de seguridad.

El anuncio fue realizado por el secretario de Inteligencia, Cristian Auguadra , quien destacó el entendimiento alcanzado con las autoridades estadounidenses. “ Estados Unidos cooperará con la SIDE mediante la provisión de equipamiento, visitas técnicas y el intercambio de inteligencia ”, sostuvo.

Por su parte, el subsecretario de Inteligencia, José Lago Rodríguez , dio detalles sobre una reunión mantenida con el subsecretario de Estado para el Control de Armamentos y la Seguridad Internacional de Estados Unidos, Thomas G. DiNanno . Según explicó, el funcionario norteamericano destacó al Centro Nacional Antiterrorismo como una herramienta singular en América Latina para la coordinación regional frente a amenazas vinculadas al terrorismo.

La SIDE señaló que Estados Unidos aportará equipamiento, asistencia técnica e intercambio de inteligencia en el marco de la cooperación bilateral.

Lago Rodríguez afirmó que la visita “ consolida la cooperación con los Estados Unidos en materia de inteligencia y seguridad ” y consideró que también “ refleja la confianza en la reconstrucción de un Sistema de Inteligencia Nacional moderno y capacitado, a la altura de lo que el mundo actual exige ”.

La SIDE puso en marcha un centro antiterrorista con respaldo de Estados Unidos

La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) puso en marcha el nuevo Centro Nacional Antiterrorismo (CNA) el pasado jueves, en un acto que contó con la participación de representantes del Federal Bureau of Investigation y del embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas. Durante la inauguración, el subsecretario de Inteligencia, José Lago Rodríguez, destacó que la iniciativa representa “un paso clave” para reforzar la protección del país frente a amenazas de "alcance internacional".

Según explicó el funcionario, el terrorismo constituye un riesgo que exige coordinación y cooperación entre distintos países, por lo que remarcó la necesidad de profundizar el trabajo conjunto con agencias extranjeras. En ese sentido, sostuvo que la creación del centro marca la primera medida concreta adoptada por el Estado argentino en 25 años para fortalecer y articular la lucha antiterrorista.

Lago Rodríguez también subrayó que la presencia del FBI en el acto de apertura refleja una nueva etapa de inserción del sistema de inteligencia argentino en los principales mecanismos de cooperación internacional. A su vez, afirmó que, en un contexto global cada vez más complejo, el objetivo es mejorar la capacidad del Estado para anticipar riesgos, detectar amenazas y resguardar los intereses nacionales.

“La participación del FBI en la inauguración del CNA refleja la reinserción del Sistema de Inteligencia Nacional en los principales esquemas de cooperación mundial”, añadió. Además, señaló que “en un mundo cada vez más inestable y complejo, el Estado continúa fortaleciendo sus capacidades de inteligencia para anticipar riesgos, amenazas y proteger los intereses de la Nación”.

Finalmente, informó que “la misión del centro es coordinar el intercambio de información e inteligencia en materia de antiterrorismo con agencias extranjeras y con los ministerios de Defensa, Seguridad, Justicia y Cancillería, y los organismos de control financiero, aduanero y migratorio”.

A su turno, el Secretario de Inteligencia del Estado, Cristian Auguadra, resaltó la importancia de contar con la colaboración del FBI y del gobierno de los Estados Unidos en este proceso.