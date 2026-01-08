La playa de Buenos Aires que te llevará directamente a vacacionar en Estados Unidos

Sin cartelera ni ruido, este rincón suma acantilados, pesca y desconexión total: una escapada de turismo distinta cerca de Buenos Aires.

Sombrillas, mar planchado y horizonte abierto: una postal ideal para cortar con la rutina y sumar turismo de costa sin buscar multitudes.

En el turismo de escapadas cortas, cada vez más gente en Buenos Aires busca lugares que parezcan lejos sin viajar demasiado. En la Costa Atlántica hay rincones que se sienten “de película”, con mar abierto y silencio. Uno de ellos tiene nombre californiano y una mística bien local.

Se llama balneario Los Ángeles y es de esas rarezas que sorprenden por contraste: un paisaje agreste, poca señal y mucha calma. Si querés cambiar el ritmo sin caer en la postal de siempre, este punto cerca de Necochea ofrece una experiencia distinta, con arena, acantilados y actividades al aire libre.

El balneario queda al sudoeste de Necochea, en una zona de costa más tranquila que el centro urbano. La distancia ronda los 33 kilómetros, así que en auto se llega en un tramo corto, ideal para una salida de día o para quedarse un par de noches.

Arena ancha, médanos y poco tránsito: Los Ángeles propone turismo con ritmo lento, lejos de la postal clásica de Buenos Aires.

La sensación al arribar cambia rápido: el mar se abre, aparecen las playas anchas y el entorno suma campo y médanos. Ese combo le da un aire apartado, como si el lugar quedara mucho más lejos de lo que marca el mapa.

La primera propuesta es simple y efectiva: bajar un cambio. Las playas de arena gruesa invitan a caminar sin apuro y los acantilados rocosos arman miradores naturales, perfectos para sentarse a mirar el oleaje y descansar del ruido.

Además, el balneario se presta para una desconexión digital casi total. La señal de teléfono e internet llega con cuentagotas y hasta hay un médano al que le dicen “el locutorio”, porque se vuelve uno de los pocos puntos donde aparece algo de cobertura.

Si te gustan las historias de costa, hay una gruta conocida como Cueva del Tigre, asociada a las leyendas del gaucho Tigre del Quequén. Esa trama local incluso inspiró a León Gieco en el disco Bandidos Rurales, que recupera relatos y personajes del país.

Para quienes buscan movimiento, Los Ángeles suma deportes y pesca. El mar suele ofrecer buenas condiciones para surf y kayak, y también es un lugar elegido para tirar la línea: se pueden encontrar pescadillas, gatuzos, cazones, chuchos y pejerreyes.

Cómo ir hasta Los Ángeles

Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el camino más habitual va por la Ruta Provincial 2 hasta Coronel Vidal y, desde ahí, se empalma con la Ruta 55. Una vez en la zona, el último tramo se vuelve más rústico y marca el cambio de escenario.

El acceso final es por camino de tierra y conviene manejar con cuidado, sobre todo si llovió o llueve. Aun así, el esfuerzo vale la pena: es una joyita de la costa para quienes priorizan tranquilidad y descanso, con opciones para hacer algo más que quedarte en la reposera.