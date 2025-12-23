Mar del Plata: clausuraron el geriátrico en el que golpearon a un anciano con Alzheimer por no tomar la medicación + Seguir en









La fiscalía ordenó cerrar el establecimiento luego de una inspección que detectó graves irregularidades en seguridad, habilitación y personal, en el marco de una causa por violencia.

La clausura del geriátrico se dispuso tras una inspección que detectó graves falencias en seguridad y condiciones de atención.

Las autoridades de Mar del Plata clausuraron un geriátrico luego de que se conociera la brutal agresión sufrida a un anciano de 89 años con Alzheimer, en un caso que generó conmoción y abrió una investigación judicial. La medida se tomó tras una inspección oficial que confirmó serias falencias en las condiciones mínimas de funcionamiento del lugar.

La decisión fue adoptada en el marco de la causa que investiga el ataque contra Héctor Salas, un jubilado de 89 años que fue encontrado con visibles hematomas en el rostro y en las manos. La denuncia fue realizada por su nieta, quien al advertir el estado en el que se encontraba su abuelo alertó de inmediato a las autoridades.

El hecho ocurrió en la residencia geriátrica Posada Punta Mogotes, ubicada en General Pacheco al 2000, en la ciudad de Mar del Plata. Allí, según consta en el expediente judicial, el hombre (que padece Alzheimer) habría sufrido una agresión dentro del establecimiento, lo que derivó en su traslado y atención médica.

La fiscal Carolina Castañeda, a cargo de la investigación, dispuso una inspección integral del geriátrico en paralelo al avance de la causa penal. El relevamiento arrojó resultados contundentes: el lugar no cumplía con los estándares mínimos de seguridad ni con los requisitos de habilitación exigidos por la normativa vigente.

anciano golpeado en geriático de Mar del plata La denuncia fue realizada por la nieta de la víctima, quien alertó a las autoridades al ver el estado de su abuelo. Falta de habilitación y personal insuficiente De acuerdo a lo informado por el medio local 0223, los inspectores constataron múltiples irregularidades, entre ellas fallas en la habilitación del establecimiento, deficiencias en las medidas de seguridad y una dotación de personal considerada insuficiente para la atención de los residentes.

Como consecuencia de ese informe, las autoridades resolvieron la clausura del geriátrico, mientras continúa la investigación para determinar responsabilidades penales por la agresión sufrida por el jubilado. anciano golpeado en geriatrico de Mar del Plata La causa judicial sigue en curso La causa quedó radicada en la Oficina de Composición Temprana de Conflictos Sociales, a la espera de la incorporación de nuevos informes médicos que permitan establecer con mayor precisión el alcance de las lesiones sufridas por Héctor Salas. Estos estudios serán clave para definir los próximos pasos del expediente. La clausura del establecimiento representa una primera respuesta oficial ante un hecho que despertó indignación social y renovó el reclamo por mayores controles en este tipo de residencias.