La "estrella culona" fue la protagonista del árbol de Navidad del CONICET

La entidad científica compartió un momento especial en defensa de la ciencia argentina y contra los recortes. La estrella fue la que condecoró el momento compartido por becarios, investigadores y más.

La estrella condecoró el momento del árbol de Navidad del CONICET. @norabar

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) compartió este lunes un momento especial de su árbol de Navidad con la aparición espectacular de la "estrella culona", conocida en los últimos meses tras la expedición en las profundidades de Mar del Plata.

La estrella se convirtió en tendencia a fines de julio, junto a tantas criaturas marinas que se pudieron ver en las transmisiones de YouTube a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata gracias al equipo del CONICET.

Con mensajes en defensa de la ciencia argentina, la Red Argentina de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICYT) convocó a una jornada pública con estética navideña. Bajo el lema “Navidad con ciencia”, el RAICYT se manifestó frente al Polo Científico y Tecnológico en defensa de la ciencia y la tecnología argentinas.

El otro reflejó lo que desde el sector consideran que el Gobierno nacional le “regaló” a la ciencia en los últimos dos años: recortes presupuestarios, desfinanciamiento y retrocesos.

De la jornada participaron investigadores, becarios y personal de apoyo del sistema científico. Además, los organizadores invitaron a toda la comunidad a sumarse y llevar sus propias "cajas de regalos" para colgarlas en los arbolitos.