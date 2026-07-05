La joya de Salta que tenés que visitar: cómo es el pueblito más alto de Argentina + Agregar ámbito en









Este pueblo es una de los rincones más interesantes de la provincia salteña, convirtiéndose en una gran alternativa para el turismo.

Este pueblo destaca por su paz y las particularidades de su ubicación. Salta Turismo

Salta es una alternativa destacada para el turismo durante todo el año, ya que el atractivo de la provincia no depende de las condiciones climáticas. Con independencia de la temperatura, la geografía salteña presenta rincones que resultan ideales para visitar en cualquier momento.

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Una de las grandes alternativas de la provincia es Olacapato. La altura es el factor determinante en este pueblo, que se distingue por su entorno natural. La tranquilidad y el paisaje montañoso lo convierten en una opción para quienes prefieren evitar los grandes centros urbanos y buscan una experiencia distinta.

Este rincón salteño se destaca por su altura y la calma que brinda a sus visitantes. Ricardo Pistupluk Dónde se ubica Olacapato Olacapato se encuentra en el departamento Los Andes, en el extremo oeste de la provincia de Salta, dentro de la región de la Puna. Su ubicación supera los 4.000 metros sobre el nivel del mar, en una zona de alta montaña caracterizada por un clima seco y una marcada amplitud térmica.

Se sitúa en el corredor que conecta San Antonio de los Cobres con el sector oeste de la Puna salteña. En las cercanías del pueblo predominan los salares, los campos volcánicos y los cerros de gran altura, junto a las trazas del Ramal C14 del ferrocarril y zonas de actividad minera.

Qué se puede hacer en Olacapato La actividad principal consiste en la observación del paisaje puneño. Desde el pueblo se pueden apreciar formaciones como el volcán Olacapato, además de planicies salinas y relieves típicos del Altiplano. Es un punto frecuente de detención para quienes transitan la Ruta Nacional 51.

Otro atractivo destacado es el recorrido del área vinculada al ferrocarril Belgrano Cargas, especialmente el Ramal C14. Las estructuras y vías que atraviesan la región representan un elemento histórico y característico del paisaje. El área también permite realizar observaciones del entorno, que incluye la transición entre salares, volcanes y mesetas. Olacapato funciona como un punto para circuitos que conectan otros sectores del departamento Los Andes, permitiendo paradas para explorar los alrededores. A pocos kilómetros, ya en el límite con la provincia de Jujuy, se encuentra el Parque Solar Cauchari, el complejo de energía solar más grande de Sudamérica. También la gastronomía juega un papel vital: hay platos hechos con carne de llama y quinua, ingredientes típicos de la zona. Cómo ir hasta Olacapato El acceso desde Salta capital se realiza por la Ruta Nacional 51 en dirección a San Antonio de los Cobres. El camino recorre la Quebrada del Toro y asciende de manera progresiva hasta ingresar en la Puna, superando los 4.000 metros de altura. Desde San Antonio de los Cobres, la RN51 continúa hacia el oeste hasta llegar al pueblo. El tramo final presenta características de alta montaña, con sectores de ripio, escasa señalización y condiciones climáticas que pueden variar por la presencia de nieve, viento o hielo, especialmente durante el invierno.

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