Las puertas de vidrio que serán tendencia en las cocinas de 2027: el diseño que reemplaza a los modelos tradicionales + Agregar ámbito en









Una nueva forma de separar ambientes es furor por su estética liviana y su capacidad para integrar distintos sectores del hogar.

Las cocinas de 2027 apuestan por una nueva estética para dividir ambientes. Magnific

Las cocinas integradas llaman la atención en el interiorismo, pero ahora aparece una alternativa para dividir los espacios sin perder continuidad visual. La tendencia apunta a soluciones más livianas, con una presencia mucho menos pesada que la de los diseños más tradicionales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este tipo de esquema permite ordenar la distribución de la casa sin generar una separación entre cocina, comedor o living. Su versatilidad también hace que pueda adaptarse a viviendas pequeñas y a ambientes donde se busca aprovechar mejor cada metro disponible.

Las puertas con perfiles finos se adaptan a cocinas, livings y espacios de trabajo integrados. Magnific Cómo son las nuevas puertas de vidrio que se imponen en el interiorismo La tendencia para 2027 se enfoca en puertas de vidrio con perfiles finos y líneas rectas. A diferencia de los modelos con marcos gruesos o estructuras más pesadas, estas propuestas priorizan la transparencia y una apariencia más liviana. Pueden usarse para:

separar la cocina del living

dividir el comedor

crear un espacio de trabajo

delimitar sectores sin cerrarlos por completo El diseño también admite distintas terminaciones. La perfilería negra aporta un estilo más industrial, pero los acabados metálicos o neutros funcionan mejor en interiores minimalistas o contemporáneos. Algunos modelos incorporan divisiones horizontales y verticales que forman pequeños paños de vidrio y suman un detalle decorativo.

Los distintos acabados y tipos de vidrio permiten ajustar el diseño al estilo y la privacidad buscada. Magnific Por qué los perfiles finos transforman la cocina y los ambientes integrados El cambio principal está en el peso visual, ya que los perfiles delgados ocupan menos espacio que los marcos tradicionales y permiten que todo se integre en el ambiente sin convertirse en el elemento dominante. Esto es muy útil en cocinas abiertas, donde muchas veces se busca separar sectores sin perder la conexión con el living o el comedor. Según el espacio disponible, la instalación puede resolverse con:

una sola hoja

dos puertas

sistemas corredizos

paños de vidrio de mayor tamaño Además, no es obligatorio usar vidrio completamente transparente, ya que existen opciones esmeriladas, texturadas, translúcidas o tonalizadas para quienes necesitan algo más de privacidad sin bloquear el paso de la luz. El vidrio ayuda a mantener el paso de la luz natural entre sectores separados de la casa. Magnific Las ventajas de las puertas de vidrio para aprovechar la luz natural Una de las ventajas principales del vidrio es que permite que la claridad circule entre distintos sectores de la casa. En una cocina con pocas ventanas, por ejemplo, una puerta convencional puede reducir todavía más la entrada de luz. Una puerta vidriada, en cambio, mantiene la separación física pero permite que la iluminación proveniente de otro ambiente siga llegando. Esto ayuda a generar una mayor sensación de amplitud y continuidad. También puede ser útil en departamentos donde el living o el comedor concentran la mayor entrada de luz natural y la cocina queda en una zona más interior. Los vidrios translúcidos o esmerilados ofrecen una solución intermedia para quienes no quieren que se vea todo.

Temas tendencia

Cocina