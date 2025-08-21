Fentanilo contaminado: pospusieron la indagatoria al empresario Ariel García Furfaro

La declaración de Ariel García Furfaro se realizará este viernes, mientras el Ministerio de Salud dejó de ser querellante ante sospechas de posibles responsabilidades de organismos públicos.

La declaración indagatoria de Ariel García Furfaro , dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. y detenido este miércoles en la causa por el fentanilo contaminado , fue pospuesta para el viernes 22 de agosto.

Tras las órdenes del juez Ernesto Kreplak , fueron detenidos directivos, accionistas y directores técnicos. Se esperaba que Furfaro declarara este jueves, pero la audiencia fue reprogramada. El empresario se entregó en la noche del miércoles en la alcaidía de Ezeiza junto a su abogado, donde pasó su primera noche detenido.

En paralelo, trascendió que el Ministerio de Salud de la Nación dejó de ser querellante en la causa. La decisión se tomó luego de que surgieran sospechas sobre posibles omisiones o connivencia de organismos públicos en los controles a los laboratorios.

Tras las detenciones, el juez Kreplak decidió profundizar la investigación sobre los entes reguladores y resolvió revocar el rol de querellante que había sido otorgado al Ministerio de Salud.

El Ministerio de Salud de la Nación fue apartado del rol de querellante en la causa del fentanilo contaminado porque se investigará su responsabilidad en materia de los controles que están bajo la órbita del Poder Ejecutivo .

La decisión fue adoptada por el juez federal Ernesto Kreplak quien ayer ordenó la detención de los dueños y directivos de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo.

“La información reunida en autos ha generado el grado de sospecha suficiente para orientar la continuidad de la investigación hacia las posibles responsabilidades derivadas de omisiones y/o connivencias que pudieran existir en los órganos de control en la materia bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional” , sostuvo el magistrado al apartar al ministerio.

“Esta circunstancia obliga a reconsiderar el rol de querellante que oportunamente se otorgara al Ministerio de Salud de la Nación, toda vez que no puede ignorarse la posible existencia de intereses encontrados en torno al rol que funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional pudieran eventualmente detentar en el proceso con el devenir de la investigación, agregó.

El juez advirtió que “resulta evidente con el devenir del proceso que el genérico interés por la salud pública que las autoridades sanitarias han alegado para ejercer el rol de acusador particular no resulta suficiente argumento para mantener su legitimación activa en ese carácter, máxime cuando otros organismos públicos -como paradigmáticamente lo hace el Ministerio Publico Fiscal- intervienen en autos en defensa delos intereses generales de la sociedad".