Los cuatro ingredientes esenciales que debe tener el alimento de tu mascota, según expertos

Los animales domésticos requieren de una alimentación saludable y hay componentes que no deben faltar en la dieta diaria.

La relación entre los dueños y sus mascotas evolucionó en los últimos años. Perros y gatos dejaron de ser simple compañía para convertirse en miembros clave de los hogares, lo que impulsó una mayor exigencia en la calidad de su alimentación . El mercado de productos para animales refleja esta tendencia: los dueños buscan alimentos funcionales que no solo nutran, sino que fortalezcan la salud integral de sus compañeros.

La tendencia apunta hacia alimentos más completos, funcionales y alineados con la salud integral de las mascotas . La nutrición dejó de entenderse sólo como una fuente de energía y pasó a ser una herramienta preventiva, capaz de fortalecer el sistema inmune, mejorar la digestión e incluso influir en el bienestar general de los animales.

Los expertos en nutrición animal destacan cuatro componentes esenciales que deben estar presentes en una dieta equilibrad a: vitamina A, fibra funcional, betaglucanos y prebióticos. Cada uno cumple un rol específico y, en conjunto, contribuyen a prevenir enfermedades, mejorar la digestión y elevar el bienestar general.

La vitamina A es un micronutriente clave en la alimentación de perros y gatos . Su función principal radica en proteger la salud visual, cuidar la piel y fortalecer las defensas del organismo, especialmente en etapas críticas como el crecimiento o la vejez. Una dosis adecuada ayuda a prevenir infecciones y garantiza el funcionamiento óptimo de las células inmunitarias. La carencia de este nutriente puede debilitar las barreras naturales del animal y aumentar su vulnerabilidad a enfermedades.

La fibra funcional supera el rol tradicional de regular el tránsito intestinal. Este componente mejora la digestión, facilita la absorción de nutrientes y contribuye al equilibrio de la microbiota intestinal , un ecosistema de bacterias benéficas esencial para la salud digestiva y inmunológica. Un intestino sano reduce el riesgo de alergias, intolerancias y problemas gastrointestinales, mejorando la calidad de vida de la mascota.

Betaglucanos:

Los betaglucanos son compuestos bioactivos reconocidos por su capacidad para estimular el sistema inmune. Estas moléculas aumentan la resistencia frente a agentes infecciosos y optimizan la estructura de las vellosidades intestinales, lo que favorece una mejor absorción de los nutrientes. Su inclusión en la dieta diaria refuerza las defensas naturales del animal y reduce la incidencia de enfermedades comunes.

Prebióticos:

Los prebióticos actúan como "alimento" para las bacterias benéficas del intestino, manteniendo un equilibrio en la flora intestinal y mejorando la tolerancia digestiva. Su presencia previene alergias alimentarias, potencia el efecto de los probióticos y fortalece la respuesta inmune desde el sistema digestivo. Un intestino bien nutrido es sinónimo de una mascota más saludable y con menor riesgo de desarrollar patologías relacionadas con la alimentación.

Un ingrediente emergente que reúne estos cuatro componentes es el micelio seco, obtenido del hongo Aspergillus niger. Este subproducto de la fermentación concentra proteína, vitamina A, fibra funcional, quitina, betaglucanos y propiedades prebióticas, ofreciendo un perfil nutricional completo en un solo ingrediente. Su origen orgánico y su aprovechamiento sostenible lo posicionan como una alternativa innovadora en la nutrición animal, alineada con las demandas actuales de salud y bienestar.