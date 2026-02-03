Causa Cuadernos: denunciaron penalmente al chofer Oscar Centeno por presuntas falsedades como "arrepentido"

Para el denunciante, Centeno debería ser sancionado penalmente. La acusación fue radicada este martes en los tribunales de Comodoro Py y recayó en el juzgado federal 10 a cargo de Julián Ercolini.

Según la presentación, Centeno habría mentido en el marco de su acuerdo como arrepentido.

El exfuncionario del ministerio de Planificación Roberto Baratta presentó una denuncia penal contra Oscar Centeno por aportar de manera maliciosa información falsa, en el marco del acuerdo como “arrepentido”.

La denuncia apuntó a las declaraciones que el exchofer realizó como imputado colaborador en la causa conocida como “Cuadernos” y que está siendo ventilada en un juicio oral y público.

Según la presentación, Centeno habría mentido en el marco de su acuerdo como arrepentido al brindar versiones contradictorias sobre el destino de los cuadernos originales en los que decía haber registrado hechos de corrupción.

En ese marco, la denuncia sostuvo que Centeno debería “perder el beneficio” de imputado arrepentido y ser sancionado penalmente, ya que la ley castiga expresamente a quienes aportan información falsa bajo ese régimen.

“Centeno dijo una mentira tras otra” , sostuvo Baratta, representado por los abogados Marcos Aldazabal y Elizabeth Gómez Alcorta. En el escrito remarcó que, a diferencia de una indagatoria común, el régimen del arrepentido “no permite faltar a la verdad sin recibir un reproche legal”.

La denuncia remarcó que Centeno se acogió formalmente al régimen previsto en la Ley 27.304 el 2 de agosto de 2018. En esa primera declaración, aseguró que los cuadernos originales estaban en su domicilio y que, de no encontrarse allí, podían estar en la casa de familiares. Sin embargo, tras un allanamiento en el que no se hallaron los manuscritos, modificó su versión al día siguiente.

El 3 de agosto de 2018, Centeno declaró que había quemado los cuadernos en la parrilla de su casa, luego de comentarle a un amigo su intención de destruirlos.

Para justificar el cambio, explicó que se encontraba detenido y sin dormir desde hacía dos días. Para el denunciante, ese giro resulta inverosímil: “No dormir por dos días no había afectado en nada la memoria de Centeno respecto a una década de anotaciones, pero sí le había hecho olvidar si había quemado los cuadernos o los tenía guardados”.

El delito atribuido a Centeno

El escrito subrayó que el delito atribuido (276 bis del Código Penal) castiga con penas de entre cuatro y diez años de prisión a quienes, habiéndose beneficiado con el instituto del arrepentido, “proporcionaren maliciosamente información falsa o datos inexactos”

En ese sentido, los abogados sostuvieron que en el caso se encuentran reunidos los tres requisitos del tipo penal: la existencia del acuerdo, el aporte de datos falsos y el dolo.

Como elemento adicional, la denuncia mencionó la publicación periodística realizada en octubre de 2019 por el periodista Diego Cabot, quien afirmó haber recibido los cuadernos originales tras una llamada anónima, meses después de que Centeno asegurara haberlos destruido. Para Baratta, esa situación constituye “otro elemento que deja en claro que el chofer mintió”

Finalmente, el denunciante aclaró que la veracidad del contenido de los cuadernos será materia de análisis en el juicio que tramita ante el Tribunal Oral Federal N.º 7, pero sostuvo que las contradicciones sobre el destino de los manuscritos permiten impulsar una investigación penal autónoma. La denuncia fue radicada este martes en los tribunales de Comodoro Py y recayó en el juzgado federal 10 a cargo de Julián Ercolini.