Los gatos esconden un don que los ayuda a sociabilizar mejor con humanos y animales

Los felinos domésticos tienen habilidades sorprendentes que incluso superan a las de los bebés algo que demuestra su desarrollo cognitivo.

Los gatos domésticos poseen capacidades cognitivas más desarrolladas de lo que se creía anteriormente. Investigaciones recientes demostraron que estos animales pueden reconocer nombres y rostros, tanto de humanos como de otros felinos. Esta habilidad les permite establecer interacciones más complejas y adaptarse mejor a diferentes entornos sociales.

Un estudio de la Universidad de Kioto en Japón reveló que los gatos asocian nombres específicos con imágenes correspondientes. Los investigadores observaron que los felinos prestaban mayor atención cuando la imagen mostrada no coincidía con el nombre pronunciado, lo que indica una expectativa previa y un reconocimiento consciente.

El don de los gatos para reconocer nombres y caras Los gatos demostraron capacidad para distinguir entre diferentes voces y tonos. En experimentos realizados, los felinos mantuvieron la mirada más tiempo en imágenes que no correspondían al nombre mencionado, lo que sugiere un procesamiento cognitivo de la información. Esta habilidad de asociación entre nombres y rostros facilita la comunicación con sus dueños y otros animales.

Los gatos también pueden aprender asociaciones entre palabras e imágenes más rápidamente que los bebés humanos en ciertos contextos. En pruebas realizadas, los felinos relacionaron palabras inventadas con imágenes específicas después de solo dos sesiones breves, lo que demuestra una capacidad de aprendizaje por asociación más desarrollada de lo que se pensaba anteriormente.

Otro hallazgo es que los gatos practican la mímica facial rápida, un comportamiento observado en otras especies sociales. Esta capacidad de imitar expresiones faciales durante las interacciones indica un nivel de comunicación emocional más avanzado de lo que se creía. La mímica facial actúa como una herramienta de comunicación silenciosa que fortalece los vínculos entre gatos que comparten el mismo espacio. Las investigaciones actuales muestran que los felinos poseen una inteligencia social más compleja de lo que se pensaba, con la capacidad de reconocer rostros y nombres, aprender rápidamente por asociación y utilizar mecanismos de comunicación sofisticados.

