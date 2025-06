Los peligros ocultos detrás de la moda de comer carne cruda

Esta tendencia que crece en redes sociales puede causar infecciones graves. Especialistas alertan que no aporta beneficios y puede ser muy perjudicial para la salud.

Una peligrosa moda avanza entre usuarios de redes sociales: consumir carne cruda como parte de una alimentación “más natural” . Aunque algunos la defienden como un hábito saludable, especialistas en nutrición advierten que esta práctica no sólo carece de beneficios, sino que implica riesgos graves que pueden afectar la salud de forma severa.

En ese contexto, especialistas se pronunciaron respecto a esta tendencia. El reconocido médico Alberto Cormillot explicó: “La carne, si no la cocinás, puede tener parásitos y microbios ”. Además, contextualizó este hábito desde un punto de vista evolutivo: “El cerebro pesaba unos 400 gramos. Cuando empezaron a cazar animales, le creció un poco más el cerebro. Pero cuando más creció, fue cuando empezó a usar el fuego. Un día se avivó de que la carne en el fuego se podía asar”.

Cuáles son los riesgos de comer carne cruda

Además de los microorganismos que pueden habitar en la carne, existe otro riesgo clave: la procedencia de los alimentos. “Conviene comprar carne en las carnicerías oficiales. Porque cuando vos comprás en alguna carnicería que puede haber faenado en cualquier otro lado, eso puede traer cualquier cosa”, advirtió Cormillot.

Pasquini hizo hincapié en el peligro de la contaminación cruzada, sobre todo cuando se trata de carne picada. “A los chicos menores de 5 años no hay que darle, porque en los huequitos se puede meter un microorganismo. Y cuando vos la cocinás, tenés chance de que por adentro quede alguno vivo”.

carne carniceria El especialista aconseja comprar carne en carnicerías oficiales. Reuters

Finalmente, fue tajante sobre los beneficios inexistentes de esta práctica: “Más allá de todos los riesgos que puede haber, no hay ningún porqué para hacerlo. Solo podés tener problemas. No es que obtenés más proteína o que vas a estar mejor. No hay ningún punto para decir: ‘dale, comé que es favorable’”.

La moda de comer carne cruda no es solo una tendencia sin respaldo científico, sino una conducta riesgosa que puede afectar gravemente la salud individual y pública.