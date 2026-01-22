Los tres colores de ropa que eligen las personas con alta inteligencia emocional, según la psicología

Los expertos analizaron la colorimetría de las personalidades y descubrieron los que pertenecen a estos altos rasgos intelectuales.

La elección de los colores en la ropa no responde solo a cuestiones estéticas, sino que refleja rasgos psicológicos y emocionales . Estudios en psicología del color indican que las personas con mayor inteligencia emocional suelen optar por tonos específicos en su vestuario . Estos colores no solo transmiten mensajes sutiles sobre su personalidad, sino que también facilitan su interacción con el entorno.

Sandra Burgos, pedagoga especializada en liderazgo emocional, señala que el azul, el negro y el blanco son los tonos predilectos de quienes demuestran una mayor capacidad para gestionar sus emociones. Cada color cumple una función distinta, desde proyectar seguridad hasta simplificar decisiones cotidianas.

El azul destaca por su asociación con cualidades como la serenidad, la confianza y la lógica. Personas con alta inteligencia emocional eligen este color por su capacidad para transmitir calma y estabilidad . Instituciones como bancos o hospitales utilizan el azul en sus espacios para generar un ambiente de seguridad y tranquilidad.

Este tono reduce el metabolismo humano y produce un efecto relajante , aunque también puede evocar frialdad o distanciamiento en algunos contextos. Su uso en la ropa refleja una mente analítica y reflexiva, características clave de quienes priorizan el equilibrio emocional.

traje azul ropa

El negro: elegancia y practicidad

El negro representa sofisticación, elegancia y versatilidad. Quienes lo eligen valoran su capacidad para combinar con cualquier prenda y ocasión, lo que simplifica las decisiones diarias sobre el vestuario. Burgos explica que este color transmite poder, sobriedad y seguridad, valores asociados a personas con pensamiento estratégico y decisiones firmes.

El negro tiene una doble connotación: por un lado, evoca misterio y autoridad; por otro, puede asociarse con frialdad o pesadez. Marcas de lujo y alta moda lo utilizan para proyectar prestigio y exclusividad, reflejando su atractivo para quienes buscan proyectar una imagen profesional y controlada.

mujer vestida de negro

El blanco: pureza y claridad

El blanco simboliza pureza, honestidad y simplicidad. Personas con inteligencia emocional lo prefieren por su asociación con el orden, la claridad y la transparencia. Keim destaca que este color representa un nuevo comienzo y la perfección, valores que resuenan con individuos que buscan armonía y autenticidad en su vida diaria.

Además, el blanco se vincula con la salud, la esterilidad y la limpieza, lo que lo hace ideal para entornos profesionales o institucionales. Su uso en la ropa refleja una personalidad organizada y con valores éticos claros, características comunes en quienes priorizan la coherencia entre sus acciones y principios. Pantone, la compañía que elige los colores del año y los clasifica, eligió el blanco "cloud dancer" como tendencia para el 2026. Por lo que se verá en muchas pasarelas y marcas de ropa.