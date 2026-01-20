Por qué a veces no recordamos lo que soñamos, según la psicología + Seguir en









La respuesta a esta pregunta se relaciona con la actividad del inconsciente al dormir y la conexión entre el cuerpo y la mente durante este periodo.

Qué significa no recordar lo que se sueña, según los expertos.

La psicología analiza un fenómeno que todos vivieron aunque sea una vez: no recordar el sueño que acaban de tener. El despertar llega con una sensación confusa, la certeza de haber soñado algo intenso pero sin imágenes claras ni una historia que pueda reconstruirse con sentido. Ese vacío es una experiencia común que forma parte del funcionamiento normal de la mente durante el descanso.

Lejos de ser una señal negativa, el olvido de los sueños suele estar relacionado con los mecanismos que regulan el pasaje entre el mundo inconsciente y la conciencia. Factores como el nivel de estrés, la calidad del sueño o la rapidez con la que se despierta influyen en que esas escenas nocturnas se desvanezcan en segundos.

Sueños y psicologia FreePik.es Qué pasa cuando uno no recuerda sus sueños, según los psicólogos No recordar los sueños no significa que no hayan tenido lugar. El doctor Juan Eduardo Tesone, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina, explica que todas las personas sueñan cada noche y que esto puede comprobarse si se despierta a alguien durante la fase REM, cuando la actividad cerebral es más intensa.

Según Tesone, el olvido de los sueños suele estar vinculado a la represión psíquica. Aunque mientras se duerme esa censura disminuye, no desaparece por completo, y en algunos casos actúa con mayor fuerza al despertar, impidiendo que los contenidos del inconsciente lleguen a la conciencia.

La licenciada Liliana Solari, psicoanalista de la APA, señala que las personas que recuerdan menos sueños suelen tener mecanismos represivos más rígidos. Esto no es necesariamente negativo, pero sí implica una menor conexión consciente con el mundo interno y con los conflictos emocionales que se expresan durante este periodo.

En contraste, Solari explica que recordar sueños con mayor frecuencia indica una mayor porosidad psíquica. Esa apertura facilita el acceso a deseos, angustias o dilemas personales y puede ayudar a procesarlos de manera más saludable en la vida cotidiana. El doctor Francisco Alberto Guerrini, médico psiquiatra y psicoanalista, advierte que factores como el estrés elevado, el consumo de alcohol o psicofármacos y la falta de horas de descanso pueden interferir en la capacidad de recordar los sueños, aun cuando el cerebro continúe trabajando durante la noche. Guerrini remarca que no soñar nunca o no recordar sueños de forma persistente puede, en casos poco frecuentes, ser una señal de una problemática médica. Ante una ausencia total y prolongada de sueños, se recomienda evaluar si se trata solo de olvido o si existe una alteración del sueño que requiera atención profesional. No dudes en consultar con tu profesional de la salud mental si llega a ser algo que te preocupa.

Temas Ciencia