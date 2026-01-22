Qué dijo Javier Milei cuando le preguntaron si pondría el nombre de Lula a uno de sus perros + Seguir en









El Presidente lanzó una frase irónica contra su par brasileño, aunque remarcó que mantiene un vínculo institucional y pragmático en el marco del Mercosur.

Javier Milei habló sobre su relación con Lula. Mariano Fuchila

Consultado por su vínculo con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, Javier Milei volvió a marcar distancia política, aunque aclaró que mantiene una relación institucional orientada al funcionamiento comercial entre ambos países.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Ante una pregunta del periodista de Bloomberg, el mandatario lanzó una frase irónica al descartar cualquier gesto de afinidad personal con su par brasileño. “Jamás le daría el nombre de alguien de izquierda a mis perros, los amo mucho como para insultarlos”, afirmó.

Pese al comentario, Milei buscó encuadrar la relación bilateral en términos pragmáticos. “Al margen de eso, tenemos una relación adulta. No es una contienda ideológica ni de papers. En el medio está la vida de millones de seres humanos”, sostuvo.

JAVIER MILEI CONAN.jpg Javier Milei junto a uno de sus perros. Presidencia Milei tensó su vínculo con Lula, pero aseguró una relación “adulta” para el comercio entre ambos países El vínculo entre el Presidente y el líder del Partido de los Trabajadores se tensó en las últimas semanas, luego de que Lula reuniera en Brasil a autoridades de la Unión Europea en la antesala de la firma del acuerdo entre el bloque europeo y el Mercosur, prevista en Paraguay.

En ese contexto, Milei aseguró que su Gobierno continúa impulsando una agenda activa dentro del Mercosur. “Seguimos avanzando y le hemos dado mucho impulso para que el bloque empiece a ser más dinámico. El mundo actual requiere más velocidad”, planteó.

El jefe de Estado también criticó el funcionamiento burocrático de los organismos regionales y reclamó una adaptación a los cambios del escenario global. “No se trata de lo que les convenga a los burócratas. Hay demasiados que cobran fortunas para no hacer nada”, lanzó. Finalmente, Milei remarcó que su prioridad es obtener resultados concretos en materia comercial y dejó en claro que no busca conflictos diplomáticos. “No voy a romper nada. Si otros países toman otras decisiones, son soberanos. Yo trabajo para los 47,5 millones de argentinos”, concluyó.