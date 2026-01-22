Pluribus: ¿es posible vivir en una sociedad sin conflictos?

La serie creada por Vince Gilligan, reconocido por la exitosa "Breaking Bad", ya confirmó una segunda temporada que se estrenará a fines de 2027.

La serie "Pluribus" , creada por Vince Gilligan (reconocido por la exitosa "Breaking Bad" ), presenta una reflexión sobre los dilemas humanos, sociales y filosóficos que habitan en nuestra convivencia .

En un mundo donde las emociones y las diferencias se desvanecieron por un virus extraterrestre , los personajes se enfrentan a una sociedad pacífica y homogénea , pero sin alma .

A través de nuestra protagonista, Carol Sturka , interpretada por Rhea Seehorn (quien trabajó con el director en "Better Call Saul"), la trama nos invita a cuestionar si es posible alcanzar una utopía en la que el conflicto desaparece , o si la diversidad, los desencuentros y las tensiones son elementos fundamentales que nos definen como individuos.

El título de la serie alude a la máxima latina que aparece en el escudo de Estados Unidos , “E pluribus unum”: “de muchos, uno” , la cual recuerda la experiencia de las primeras trece colonias que se unieron para formar un solo país.

Pero si lo miramos desde otro lado, todo grupo social implica pluralidad de miembros , y estas interacciones suelen estar marcadas por tensiones . Esto se debe, en gran parte, a nuestra necesidad de afirmarnos como individuos con deseos, creencias y perspectivas únicas.

Así, el espacio común se vuelve difícil de habitar porque nuestras diferencias nos empujan a negociar, confrontar y, en muchos casos, a redefinir lo que nos representa. De esta forma, el conflicto, lejos de ser un obstáculo que debe ser erradicado, fue históricamente uno de los motores más poderosos en la evolución.

PLURIBUS1

"Pluribus" nos muestra una sociedad donde el virus alienígena logró eliminar toda clase de descontento, creando una comunidad pacífica pero homogénea. Sin embargo, este escenario plantea una cuestión: ¿realmente se puede vivir sin conflicto, o ya es parte de nuestra naturaleza como seres humanos?

En la serie, su ausencia, genera una sociedad más unificada, pero, al mismo tiempo, suprime cualquier tipo de innovación o creatividad.

Este dilema es central en el pensamiento filosófico. Aristóteles, en la Antigua Grecia, ya reflexionaba sobre el rol del conflicto en la vida, argumentando que era fundamental por tres motivos. El primero es que los seres humanos somos “animales políticos” que necesitamos interactuar para desarrollarnos.

Luego, aparece el que aprendemos de los demás por mímesis e imitación. Y la tercera, que lo que nos eleva a la plenitud son las acciones que se encaminan a la felicidad. Y, en la vida real, no hay un acción definitiva para encontrarla, ni es igual para todos.

PLUSIBUS

Identidad y otredad: el desafío de aceptar al diferente en una sociedad fragmentada

En una sociedad cada vez más globalizada y diversa, uno de los mayores retos sigue siendo la aceptación de la "otredad", es decir, la capacidad de convivir con aquellos que no son iguales a nosotros, ya sea por su cultura, su raza, sus creencias o orientaciones.

"Pluribus" aborda este tema de manera particular al mostrar una sociedad que eliminó toda diferencia con el objetivo de lograr una paz universal. Sin embargo, el precio de esta supresión es la pérdida de la identidad individual, porque el virus convierte a todos en una "mente colmena".

PLURIBUS2

La dificultad de aceptar lo diferente radica en la tendencia humana a ver lo desconocido o lo distinto como una amenaza. Esta actitud fue moldeada por factores como el miedo, la ignorancia y la falta de exposición a otras realidades.

Y, en una realidad como la que presenta la serie, las distinciones son una oportunidad para aprender, crecer y enriquecer la convivencia.

Por otro lado, el concepto de "identidad" se ve como un proceso de interacción constante con los demás. Según filósofos como Julián Marías, esta no se define solo por lo que somos en esencia, sino por el espacio que ocupamos en relación con los otros.

En "Pluribus", el contraste entre los inmunes y los infectados se convierte en una metáfora de las tensiones sociales actuales. Mientras la humanidad se ve abocada a perder su diversidad, el personaje de Carol se enfrenta al reto de resistir, mantener su singularidad y, por tanto, su humanidad.

