Dos noches para celebrar: Minor Hotels presenta sus exclusivas cenas de Navidad y Año Nuevo

Minor Hotels Europe & Americas , propietario y operador hotelero global con más de 640 hoteles en 59 países, invita a disfrutar las celebraciones de fin de año en un entorno donde el confort, la gastronomía y el servicio se combinan para crear momentos únicos. Cada vez más personas eligen vivir las fiestas en hoteles de su ciudad, delegando los preparativos en manos expertas para disfrutar de una experiencia inolvidable, ya sea en familia o con amigos.

Este año, la Nochebuena se celebrará en el NH Collection Lancaster: “El NH Collection Lancaster renace con una impronta moderna que conserva el encanto de su historia. Queremos que nuestros huéspedes vivan la magia de la Nochebuena en un espacio que combina elegancia, confort y el espíritu de las celebraciones compartidas”, destacó Diego Chourrout , director general regional, Cono Sur, Minor Hotels.

Por su parte, la cena de Año Nuevo se llevará a cabo en el icónico NH City, inaugurado en 1931 y reconocido por su fachada Art Déco perfectamente conservada.

A continuación, el buffet frío del menú de la cena de Nochebuena en el Hotel NH Collection Lancaster.

• Selección de fiambres y quesos : jamón serrano, jamón natural, lomo ahumado, salame Milán, longaniza, mortadela, queso reggianito, criollo, azul, brie, gruyere y mozzarella fresca.

• Ensaladas y platos fríos: berenjenas escabechadas, gravlax de trucha, tortilla de papas, boquerones marinados, langostinos, hummus, vitel toné, matambre de ternera arrollado, lengua a la vinagreta, ceviche de lenguado, hongos a la provenzal.

A continuación, los platos calientes del menú de la cena de Nochebuena en el Hotel NH Collection Lancaster.

Ternera braseada con papas rosti y tomates confitados

Arroz con mariscos

Carré de cerdo con salsa de damascos y pistachos

Tarta hojaldrada de espárragos

Salmón rosado con manteca de alcaparras y vegetales asados

A continuación, el menú dulce para el postre de la cena de Nochebuena en el Hotel NH Collection Lancaster.

Cheesecake de maracuyá, ópera de chocolate y café, key lime pie, cremoso de pistachos y frutillas, chocotorta, pavlovas

Crème brûlée, tiramisú de frutos rojos, mousse de coco y chocolate blanco, mousse de mantecol y praliné

Turrones, panettone, frutas secas garrapiñadas, macarons, bombones, trufas de chocolate

Incluye bebidas sin alcohol, vinos y espumante para el brindis.

Precios:

Cena: USD 100 + IVA (mayores) | u$s50 + IVA (menores de 3 a 11 años)

Cena con alojamiento: u$s250 + IVA

(cena + alojamiento base doble + desayuno)

Cena de Año Nuevo – Hotel NH City

A continuación, las entradas del menú de la cena de Año Nuevo en el Hotel NH Collection Lancaster.

Cremoso de queso brie, miel de panal, quinoa frita y crocante de arroz

Carpaccio de pulpo con sofrito de calamar y langostinos, aderezo de limón

A continuación, las platos principales del menú de la cena de Año Nuevo en el Hotel NH Collection Lancaster.

Lomo de ternera en su jugo, acompañado de puré de coliflor y crocante de papa

A continuación, las postres del menú de la cena de Año Nuevo en el Hotel NH Collection Lancaster.

Aperitivo aireado de ananá, yogur y jengibre

Cremoso de chocolate semi-amargo, frutos rojos y avellanas

A continuación, los Petit fours y mesa de dulces de la cena de Año Nuevo en el Hotel NH Collection Lancaster.

• Barra de tragos: gin, Campari, fernet, champán, vino, cerveza, whisky

Precios:

Cena: USD 220 + IVA (mayores) | USD 110 + IVA (menores de 3 a 11 años)

Cena con alojamiento: USD 480 + IVA

(cena + alojamiento base doble + desayuno + cochera)

Minor Hotelses un líder global en el sector de la hospitalidad, con más de 640 hoteles, resorts y branded residences en 59 países. El grupo diseña experiencias innovadoras y enriquecedoras a través de sus marcas hoteleras, Anantara, Elewana Collection, The Wolseley Hotels, Tivoli, Minor Reserve Collection,NH Collection, nhow, Avani, Colbert Collection, NH, Oaks y iStay, además de un portafolio diverso de restaurantes y bares, experiencias de viaje y marcas de spa y wellness.

Con más de cuatro décadas de experiencia, Minor Hotels construye marcas sólidas, cultiva alianzas duraderas y promueve el éxito empresarial enfocándose siempre en lo que más importa a sus huéspedes, colaboradores y socios.