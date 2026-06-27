Los sabores de Vietnam que conquistaron la escena gastronómica porteña + Agregar ámbito en









Saigón Noodle Bar celebra una década acercando los sabores tradicionales de la gastronomía vietnamita, con una propuesta inspirada en el street food del sudeste asiático.

ar propone un recorrido por la gastronomía callejera de Vietnam con recetas tradicionales, café de especialidad y elabora

A pocos metros del Mercado de San Telmo, Saigón Noodle Bar abrió sus puertas a fines de 2016 con la intención de ofrecer la cocina callejera vietnamita al público local. Hoy, con diez años de trayectoria, el proyecto suma locales en Retiro y Palermo, donde mantiene una propuesta centrada en recetas tradicionales, elaboraciones caseras y una estética descontracturada que remite a los restaurantes informales del sudeste asiático.

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Creado por el empresario Matías McLurg, el restaurante nació a partir de sus experiencias en Francia, donde descubrió la fuerte presencia de la gastronomía vietnamita en los tradicionales puestos callejeros y locales de barrio. Esa influencia se traduce en una cocina basada en ingredientes frescos y una producción propia de varios de sus insumos, mientras que sus salones replican una ambientación moderna con cocina a la vista, madera, hierro y el característico neón "Pho Open", en alusión a una de las preparaciones más emblemáticas de la casa.

Saigón Pho Ga (1)

La carta propone un recorrido por algunos de los sabores más tradicionales de Vietnam. Entre las entradas se destacan los Spring Rolls, preparados con papel de arroz, langostinos, fideos de arroz, panceta, pepino, lechuga y hierbas aromáticas, acompañados por salsa de maní y Nuoc Cham. También sobresalen los Nems fritos de cerdo, rellenos con carne porcina, zanahoria, cebolla y fideos de poroto, además de su versión vegana elaborada con tofu marinado, fideos de arroz, pepino y hierbas frescas.

Entre los principales, uno de los platos más pedidos es el Bo Luc Lac, elaborado con ojo de bife marinado y salteado a la manteca, servido con huevo frito, tomates cherry, pepino, cilantro y su salsa característica. Otra de las especialidades es la tradicional sopa Pho, disponible con carne vacuna (Pho Bo) o pollo (Pho Ga), cuyo caldo se cocina durante cinco horas con siete especias antes de incorporar fideos de arroz frescos, carne cocida y cruda, brotes de soja, cebolla morada, cilantro, lima y salsa hoisin. La propuesta se completa con curries, platos de arroz, fideos salteados y alternativas vegetarianas y veganas.

Saigon Noodle Bar (1) Para el momento dulce, el restaurante incorporó dos preparaciones inspiradas en la pastelería vietnamita: el Ca Phe Trung, elaborado con gelatina de café, leche, sabayón y chocolate rallado, y el Chuoi Nuong, que combina banana asada, sticky rice, leche de coco y castañas de cajú. En el apartado de bebidas, además de una selección de vinos, kombuchas, limonadas, tés fríos y aperitivos, se destacan las cervezas de autor de la casa, como la Viet Kong Session IPA y su lager sin alcohol. La experiencia también invita a descubrir una de las tradiciones más reconocidas de Vietnam a través de sus cafés preparados al estilo original. La carta incluye el Ca Phe Den, servido negro; el Ca Phe Sua Da, con leche condensada, y el Ca Phe Dua, que lleva crema de coco. Para quienes buscan una alternativa para el mediodía, las sucursales de San Telmo y Palermo ofrecen un menú ejecutivo disponible de lunes a viernes, con opciones que incluyen plato principal y bebida o entrada, principal y bebida. Además, los tres locales cuentan con servicio de take away para disfrutar sus especialidades fuera del restaurante. Saigón cervezas Direcciones: Marcelo T. de Alvear 818, Retiro; Soler 4388, Palermo; Bolívar 986, San Telmo.

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