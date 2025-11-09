Marta Minujín lo hizo de nuevo: montó una espectacular Torre de Pisa de spaghettis en la Noche de los Museos







En el marco de una nueva Noche de los Museos la artista presenta su monumental obra exhibida en Recoleta. Se espera gran afluencia de público que podrá llevarse parte de la obra como recuerdo.

Marta Minujín y su arte. Gentileza @fullcrossfitera

La artista plástica Marta Minujín se convirtió en el plato fuerte de la Noche de los Museos 2025 al presentar una gigantesca "Torre de Spaghetti" instalada en la Plaza del Lector, detrás de la Biblioteca Nacional.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En una entrevista exclusiva para C5N, con Alejandro Moreyra, la artífice de la obra que está compuesta por más de 17 mil paquetes de fideos, declaró que es un homenaje a los italianos que viven en Argentina. "Y viene de Pisa para los que no pueden viajar a verla allá”, sumó.

Embed "Hoy vamos a empezar a las 20.30 a repartir, desarmamos porque el arte es efímero, queda en la memoria”, en referencia a la exhibición durante La Noche de los Museos, en la que continuará el desarme de la obra con participación de los asistentes.

Mencionó que su próxima obra, quedará para la posteridad y se tratará de una "Catedral para todas las religiones".

Además, confirmó que la Torre de Pisa de spaghetti recorrerá el país y cerró con un cálido saludo: “¡Gracias a C5N!”.