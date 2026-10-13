Martes 13: todo lo que no tenés que hacer hoy para evitar la mala suerte, según la costumbre popular + Agregar ámbito en









Un nuevo "día de mala suerte" reúne advertencias sobre viajes, mudanzas y hasta elecciones de vestuario.

El martes 13 despierta tanto precaución como curiosidad entre quienes prefieren no llamar a la mala suerte.

Llegó un nuevo martes 13 y, como ocurre en cada una de estas fechas en el calendario, se reactivan las alarmas del plano de las creencias populares y la superstición. En la cultura de Argentina y gran parte de Latinoamérica, este día está rodeado de precaución, mitos y cientos de recomendaciones para que la mala fortuna no te alcance.

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Aunque para muchos se trata de simples leyendas urbanas o excusas para el humor en redes sociales, para otros representa una jornada donde es preferible prevenir antes que lamentar. Para no tentar a la suerte, existe una serie de pautas clásicas que la costumbre recomienda tener en cuenta.

Por qué se considera de mala suerte el martes 13 El origen de este temor combinado entre el día y el número proviene de tradiciones ancestrales. Por un lado, el martes está asociado a Marte, el dios romano de la guerra, el fuego y la destrucción, por lo que históricamente se lo vinculó con la tensión, los conflictos y los imprevistos.

Por otro lado, el número 13 arrastra una pesada carga simbólica de imperfección y mal augurio en diversas culturas, desde la mitología nórdica hasta la Última Cena bíblica. Al unirse ambos factores, la fecha se convirtió en el escenario perfecto para el mito del "día nefasto".

Qué cosas evitar hoy, según la costumbre El saber popular armó con el paso de los años una lista de actividades totalmente contraindicadas para un martes 13:

"Ni te cases ni te embarques" : el refrán más famoso de la fecha no aconseja firmar contratos de matrimonio, iniciar viajes largos o emprender proyectos decisivos durante esta jornada

: el refrán más famoso de la fecha no aconseja firmar contratos de matrimonio, iniciar viajes largos o emprender proyectos decisivos durante esta jornada Postergar la mudanza : cambiar de casa un martes 13 es visto como un presagio de discusiones familiares o imprevistos domésticos en el nuevo hogar

: cambiar de casa un martes 13 es visto como un presagio de discusiones familiares o imprevistos domésticos en el nuevo hogar Esquivar las escaleras : cruzar por debajo de una escalera abierta es un clásico de la mala suerte, ya que simboliza romper el triángulo de protección divina.

: cruzar por debajo de una escalera abierta es un clásico de la mala suerte, ya que simboliza romper el triángulo de protección divina. Gatos negros y ropa amarilla: aunque para la mayoría son solo animales adorables y un color vibrante, la superstición sugiere no cruzarse con estos felinos y evitar el tono amarillo para no atraer vibraciones pesadas Rituales para espantar la mala suerte Para los creyentes que buscan blindarse frente a las malas energías, la tradición también ofrece sus propias recetas de protección y limpieza energética: Limpieza con sal y vinagre : llenar un vaso transparente con un tercio de sal gruesa, un tercio de vinagre blanco y un poco de agua, y ubicarlo detrás de la puerta principal o en un rincón oscuro durante 24 horas para absorber la carga del ambiente

: llenar un vaso transparente con un tercio de sal gruesa, un tercio de vinagre blanco y un poco de agua, y ubicarlo detrás de la puerta principal o en un rincón oscuro durante 24 horas para absorber la carga del ambiente Cinta roja en la muñeca : atarse una cinta o hilo rojo en la muñeca izquierda con siete nudos es uno de los amuletos más usados contra el mal de ojo y la envidia

: atarse una cinta o hilo rojo en la muñeca izquierda con siete nudos es uno de los amuletos más usados contra el mal de ojo y la envidia Limpieza con laurel: prender hojas secas de laurel en un recipiente y recorrer la casa con el humo desde el ambiente más alejado hacia la puerta principal para purificar el espacio y atraer claridad mental

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