Se reveló el calendario japonés 2027 y estos serán los días de cumpleaños con más y menos suerte + Agregar ámbito en









La clasificación de 366 fechas de nacimiento despertó furor en las redes sociales. Conocé cómo consultar qué posición ocupa cada persona.

El listado incluye a quienes nacieron el 29 de febrero, aunque el próximo año no será bisiesto y tendrá solamente 365 jornadas. Ámbito Financiero

A poco más de un mes de que termine el 2026, las predicciones astrológicas ganan protagonismo en redes sociales. Entre ellas, el popular calendario japonés de la suerte, que establece un ranking de las personas que podrían tener un mejor año según su fecha de nacimiento.

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La edición de 2027 fue difundida a principios de noviembre y rápidamente se viralizó en X, Instagram y TikTok. La clasificación incluye las 366 fechas de nacimiento posibles, independientemente del año en el que haya nacido cada persona.

A diferencia del horóscopo occidental, que divide a la población en doce signos zodiacales, este listado le asigna una posición diferente a cada cumpleaños. Incluso dos personas nacidas con apenas un día de diferencia pueden quedar en extremos opuestos del ranking.

La tradición del calendario japonés de la suerte En Japón existe una antigua tradición conocida como Rokuy, un sistema que clasifica las jornadas en seis categorías según su supuesto nivel de fortuna. Su origen se remonta a China, vinculado con el calendario lunisolar.

Aunque actualmente Japón utiliza el calendario gregoriano, muchos almanaques todavía incluyen estas denominaciones. Algunas familias las tienen en cuenta a la hora de organizar casamientos, funerales, inauguraciones comerciales y otras celebraciones importantes. Las seis categorías que componen este sistema tradicional son:

taian: considerada la jornada más favorable para realizar actividades importantes

butsumetsu: asociada con la mala fortuna

tomobiki: propicia para celebraciones, aunque tradicionalmente se evitan los funerales

sensh: favorable durante la mañana y desfavorable por la tarde

senbu: recomienda actuar con tranquilidad y esperar hasta la tarde

shakk: considera auspicioso únicamente el período comprendido entre las 11 y las 13 horas Pexels El top 10 de cumpleaños con más suerte en 2027 De acuerdo con el listado, las personas nacidas el 13 de noviembre ocupan el primer puesto entre los cumpleaños más afortunados de 2027. Todas las fechas que integran los primeros diez lugares corresponden a los últimos cinco meses del año. Noviembre concentra cuatro de ellas, mientras que agosto, septiembre y diciembre tienen dos cada uno. puesto 1: 13 de noviembre

puesto 2: 22 de noviembre

puesto 3: 3 de diciembre

puesto 4: 16 de agosto

puesto 5: 25 de agosto

puesto 6: 6 de septiembre

puesto 7: 14 de noviembre

puesto 8: 23 de noviembre

puesto 9: 4 de diciembre

puesto 10: 15 de septiembre Por fuera del top 10, otras fechas bien posicionadas son el 24 de septiembre, el 5 de octubre, el 8 de agosto, el 17 de agosto y el 26 de agosto, que completan los primeros quince lugares. Magnific El día de 2027 con peor suerte En el extremo opuesto de la clasificación se encuentran las personas nacidas el 16 de junio, fecha que ocupa el puesto 366 del calendario japonés de 2027. Le siguen el 17 de mayo, ubicado en la posición 365, y el 4 de julio, en el escalón 364. Entre los diez cumpleaños menos favorecidos también aparecen el 12 de octubre, el 5 de junio, el 6 de mayo, el 15 de julio, el 30 de junio, el 21 de junio y el 12 de junio. Junio concentra cinco de las últimas diez posiciones del ranking. En contraste, ninguno de los cumpleaños correspondientes a noviembre y diciembre figura entre los diez peor ubicados. Calendario japonés 2027: la lista completa El ranking completo contempla las 366 combinaciones posibles de días y meses, incluido el 29 de febrero. Quienes nacieron en esta última fecha quedaron en el puesto 91 de la edición correspondiente al próximo año. Para conocer la posición de cada cumpleaños, Kaomoji habilitó un buscador interactivo que reproduce la clasificación y permite consultar las fechas en español. La herramienta es gratuita, no requiere registrarse y solamente solicita dos datos: el día y el mes de nacimiento. Una vez ingresados, muestra el puesto correspondiente y permite descargar una tarjeta personalizada con el resultado. También ofrece acceso a la lista completa, ordenada desde la primera hasta la última posición, con la posibilidad de filtrar los resultados por mes. Japanese Luck Calendar

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