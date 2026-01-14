Premio de u$s1.000.000: una argentina fue elegida entre los 10 finalistas al mejor docente del mundo + Seguir en









Se trata de Gloria Cisneros, maestra y directora de una escuela del Chaco. Destacada por varias hazañas para su comunidad, fue evaluada por sus métodos de enseñanza y su capacidad de innovar.

Gloria Cisneros consiguió becas para sus alumnos actuales y otros estudiantes de la zona gracias a NNG's Facebook

Una maestra argentina fue elegida entre los diez finalistas del premio al mejor docente del mundo. Se trata de Gloria Cisneros, oriunda de Chaco y destacada por varias hazañas para su comunidad y por sus métodos de enseñanza. Podría ganar u$s1.000.000 entre 5.000 postulantes de 139 países.

La mujer es Gloria Cisneros, maestra de primaria de la escuela EEP N°793 “Don Carlos Arnaldo Jaime” de la localidad de Taco Pozo, en el Impenetrable chaqueño, quien fue seleccionada entre los finalistas para el mayor premio internacional a la docencia.

El Global Teacher Prize es organizado anualmente por la Fundación Varkey, una entidad sin fines de lucro que dirige el proceso de postulación, evaluación y selección a través de jurados internacionales, en asociación con la Unesco como socio institucional.

Gloria Cisneros, la argentina elegida entre los 10 finalistas del Global Teacher Prize La recompensa es de u$s1.000.000, financiado por el grupo educativo privado GEMS Education. Los docentes que se presentan son evaluados por sus prácticas de enseñanza, su capacidad de innovación ante desafíos locales, la obtención de resultados del aprendizaje, su impacto en la comunidad más allá de la escuela, entre otros ítems.

Todos esos requisitos fueron valorados en Cisneros (39), quien desde hace nueve años da clases y, además, cumple otras funciones en su escuela. A la vez, es directora, maestra, cuidadora, administradora y líder comunitaria para chicos atravesados por la pobreza estructural.





Los alumnos encuentran en la escuela un lugar donde comer, educarse y ser contenidos a la vez. En ese contexto, Cisneros llevó tecnología, paneles solares e internet. El método de aprendizaje es a través de la investigación a partir de proyectos creativos, utilizando la última innovación de la IA. gloria cisneros Cisneros fue evaluada por sus prácticas de enseñanza, su capacidad de innovación y la obtención de resultados del aprendizaje, entre otros. Gobierno de Chaco A la vez desarrolló el proyecto “La biblioteca en mi casa”, por el que los chicos llevan libros a sus hogares y los comparten con sus familias. Son 15 alumnos, que cursan de primero a séptimo grado, quienes destacan en ferias de ciencias y egresados que luego continúan estudios terciarios. Esto es posible porque Cisneros consiguió becas para sus alumnos actuales y también para otros 35 estudiantes que viven en Taco Pozo, por acuerdos que ella procuró con ONG y donaciones. Otras iniciativas de la maestra y directora chaqueña Ella recorrió todos los parajes en la jurisdicción para escolarizar a todos los niños de la zona, junto a mejores en su escuela y otras cercanas, como darles agua potable. Esa labor le valió en marzo de 2025, el galardón de Mujer Destacada del año de la provincia de Chaco. Asimismo, organizó un contraturno para apoyo escolar, en el que niños de 3 a 5 años se preparan para primer grado. En su rutina incluye visitas a las familias de los chicos para asistirlos en sus necesidades, además de encontrar tiempo para capacitar a otros docentes e impulsar el aprendizaje permanente en la zona. Hace un mes, se anunció que ella y el profesor de educación técnica Miguel Alejandro Rodríguez, de la ET N°3 “María Sánchez de Thompson” de la ciudad de Buenos Aires, habían sido seleccionados entre los 50 prefinalistas GEMS Education Global Teacher Prize 2026. Y hoy se informó que Cisneros ingresó en el grupo de diez finalistas.

