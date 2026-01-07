¡Chau calzas! Esta es la nueva tendencia 2026 para entrenar con estilo y comodidad + Seguir en









El deporte cambia su vestuario diario, suma siluetas amplias, telas suaves al tacto y opciones pensadas tanto fuera como dentro del gym.

Los pantalones de yoga son la nueva tendencia 2026 que llegó para quedarse. Gentileza - Finesa Grupa

La ropa deportiva atraviesa un gran cambio y deja atrás prendas que dominaron durante años los looks de entrenamiento. En su lugar, una nueva tendencia 2026 llega con opciones que priorizan el movimiento, la comodidad y una estética más funcional.

Este cambio llega gracias a las influencias europeas, el furor del bienestar y la mezcla entre moda urbana y deportiva que traen outfits que ya se ven en gimnasios, estudios de yoga y también en la calle.

Pantalones yoga Gentileza - LSKD Pantalones de yoga, la nueva tendencia fitness 2026 Los pantalones de yoga, conocidos también como flare leggings, son la nueva prenda favorita del universo deportivo. Su diseño se ajusta en la zona de la cadera y los muslos, mientras se abre suavemente desde las rodillas hacia abajo.

A diferencia de las calzas tradicionales, estos modelos ofrecen mayor libertad en cada desplazamiento. La caída del tejido acompaña el cuerpo, lo que los vuelve una alternativa cómoda para rutinas que requieren flexibilidad y control postural.

Las telas livianas favorecen la ventilación y ayudan a mantener una temperatura corporal agradable durante la actividad física. Además, la elasticidad permite realizar posturas amplias sin rigidez. Otro punto a favor es su capacidad de adaptación a distintos estilos. Para entrenar, combinan bien con tops al cuerpo, musculosas o remeras holgadas.

Fuera del ámbito deportivo, se integran a conjuntos más urbanos junto a buzos amplios o incluso camperas livianas, acompañadas por zapatillas o calzado más estructurado. Los mejores colores para usarlos son: negro, gris, azul oscuro y verde musgo. Los expertos en moda los eligen ya que permiten múltiples combinaciones y mantienen una estética actual. Estos colores funcionan tanto en espacios de entrenamiento como en salidas informales. El tiro alto es otro rasgo que explica su popularidad. Este detalle se adapta a distintos tipos de físico y acompaña cada ejercicio.

