¿Qué es el "Cartel de Soles"?: la organización que el Gobierno catalogó como terrorista

La organización identificada por Estados Unidos desde la década del 90, es originaria de Venezuela y fue incorporada por el Ministerio de Justicia al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

Estados Unidos ofrece 50 miillones de u$s, por información para llevar a cabo el arresto de Nicolás Maduro Matias Delacroix / Associated Press

El Gobierno declaró al "Cártel de los Soles" como organización terrorista. Según justificaron desde Casa Rosada, la medida fue tomada en "cumplimiento de la normativa nacional vigente" y en el marco de los "compromisos internacionales" asumidos por la Argentina en la lucha contra el terrorismo y su financiamiento.

De esta manera, se resolvió incorporar al “Cártel de los Soles” al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), organismo dependiente del Ministerio de Justicia.

Qué es el "Cartel de Soles" y por qué se llama así El “Cártel de los Soles” fue identificado por primera vez en la década del 90, luego de que investigaciones judiciales señalaran a dos generales bolivarianos por trabajar en conjunto con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Según Washington, los miembros de la organización terrorista son en gran parte funcionarios de Nicolás Maduro, aunque resulta difícil creer que el presidente de Venezuela esté a cargo de la organización, como también apuntaba el gobierno de Donald Trump.

Por otra parte, según el testimonio de Edgardo Buscaglia, asesor internacional contra terrorismo y delincuencia organizada, director de Save Democracy y académico principal de la Universidad de Columbia en EEUU, “a partir de ese caso se comenzó a identificar a una red de militares y de agentes de la Guardia Nacional que estaban involucrados, primero, en el tráfico de cocaína hacia el norte usando infraestructura militar venezolana o de la Guardia Nacional y, después, en el tráfico de oro y de minerales diversos a través de minas informales que estaban siendo explotadas ilícitamente por el ejército venezolano”.

La organización ilícita catalogada como terrorista por el Gobierno de Javier Milei, tiene su origen en la indumentaria de los militares acusados de actividades ilícitas. Pasó de ser una organización que involucraba a algunas células del ejército venezolano, a convertirse en una estructura de crimen organizado con, supuestamente, funcionarios públicos dentro del gobierno de Nicolás Maduro, que además en ocasiones colabora con cárteles de otros países.