Expo Franquicias Argentina 2025, un espacio para marcas líderes y emergentes que buscan crecer en el país







En la Argentina existen unas 1.900 marcas que utilizan el sistema de franquicias, que operan una red de unos 55.000 PDV en el país, incluyendo propios y franquiciados, y que emplean casi 258.000 personas de forma directa.

Desde hace 30 años, la Expo Franquicias Argentina es el principal escenario para impulsar el crecimiento de marcas franquiciantes que buscan expandirse en todo el país. En esta edición aniversario, Expo Franquicias Argentina 2025 presenta una propuesta renovada y actividades diseñadas para que los visitantes puedan conocer las propuestas de las marcas de forma rápida y clara, con el objetivo de maximizar sus oportunidades de conocer más opciones de inversión.

En la Expo se dan cita marcas de todos los rubros y niveles de inversión en espacios abiertos e interconectados para hacer más fácil su recorrida y darle máxima visibilidad a todas las ubicaciones, facilitar el networking y el acceso a la información.

Imperdibles de esta edición especial:

Pasarela de franquicias: las marcas presentarán sus modelos de negocio en 30 minutos, brindando una visión concreta de sus propuestas y oportunidades de inversión.

Escuela de Franquicias: Capacitaciones estratégicas para entender el sistema, comprender cómo funciona una franquicia, cómo elegir la marca adecuada y qué aspectos considerar para tener éxito como franquiciado.

Rondas de Negocios: Con agenda previa para tener conversaciones claves con las marcas que más te interesen, de forma ágil y eficiente.

“Expo Franquicias Argentina 2025 celebra 30 años como evento insignia del sector, un espacio único donde las marcas franquiciantes exponen sus modelos de negocio y los visitantes tienen la oportunidad de descubrir su próximo negocio. Es el lugar ideal para quienes buscan una inversión que combine rentabilidad y respaldo”, destaca el gerente general de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF), Ezequiel Devoto.