Qué hacer con las pilas usadas: la técnica de reciclaje que les da nueva vida

Hay muchas formas de conservar las pilas viejas para que no contaminen el planeta, pero nada mejor que reciclarlo y darle una segunda vida.

La mayoría de las veces, las pilas no recargables descargadas terminan guardadas en un cajón debido a su alto impacto contaminante en el medio ambiente. Sin embargo, lo cierto es que este material puede convertirse en una excelente herramienta para reciclar y hasta decorar el hogar .

Aunque ya no tengan energía, las pilas contienen zinc, níquel y manganeso , entre otros componentes. Reutilizarlas ayuda a evitar que estos residuos lleguen a espacios donde podrían contaminar el agua o el suelo . Eso sí, antes de darles un nuevo uso es fundamental verificar que no estén sulfatadas, rotas ni presenten fugas , ya que en ese caso deben descartarse de manera segura en puntos de recolección habilitados.

Te contamos cómo hacer un portalápiz único y original con este elemento.

Paso a paso

Para comenzar, limpia cuidadosamente cada pila descargada. Si tienen etiquetas sueltas, podés retirarlas o incluso lijarlas suavemente para conseguir un acabado más uniforme. Luego, aplica la pintura del color que prefieras y dejá secar completamente antes de continuar.

A continuación, corta el tubo de cartón a la altura deseada y procede a adherir las pilas en su superficie exterior, de manera que formen un cilindro con apariencia metálica. Una vez aseguradas, coloca en la parte inferior una base resistente de cartón grueso o madera para darle estabilidad al objeto reciclado.

Como último detalle, podes aplicar una capa de barniz en spray que no solo realzará el acabado, sino que también aumentará la durabilidad de la pieza decorativa.

Con esto tenés un hermoso portalápiz que podes ubicar en tu escritorio o en tu oficina y aporta una energía única además de ayudar a preservar el medio ambiente.