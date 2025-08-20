La mayoría de las veces, las pilas no recargables descargadas terminan guardadas en un cajón debido a su alto impacto contaminante en el medio ambiente. Sin embargo, lo cierto es que este material puede convertirse en una excelente herramienta para reciclar y hasta decorar el hogar.
Qué hacer con las pilas usadas: la técnica de reciclaje que les da nueva vida
Hay muchas formas de conservar las pilas viejas para que no contaminen el planeta, pero nada mejor que reciclarlo y darle una segunda vida.
-
No desperdicies las sobras de tu comida: con estas grandes ideas podes reciclarlas
-
Aceite de cocina usado: 5 maneras fáciles y seguras de reutilizarlo en tu hogar
Aunque ya no tengan energía, las pilas contienen zinc, níquel y manganeso, entre otros componentes. Reutilizarlas ayuda a evitar que estos residuos lleguen a espacios donde podrían contaminar el agua o el suelo. Eso sí, antes de darles un nuevo uso es fundamental verificar que no estén sulfatadas, rotas ni presenten fugas, ya que en ese caso deben descartarse de manera segura en puntos de recolección habilitados.
Te contamos cómo hacer un portalápiz único y original con este elemento.
Cómo reciclar pilas viejas
Materiales
Para esta idea vas a necesitar los siguientes materiales:
- Entre 10 y 15 pilas AA o AAA descargadas (en buen estado, sin fugas ni sulfatación).
- Un tubo de cartón rígido (como el del papel de cocina).
- Adhesivo fuerte, puede ser silicona caliente o pegamento epóxico.
- Pintura metálica, ya sea en spray o acrílica, para darle un acabado decorativo.
- Una base de cartón grueso o de madera, que servirá como soporte.
- Guantes y mascarilla de protección, para trabajar con seguridad.
- Barniz protector (opcional), para sellar y prolongar la durabilidad del trabajo
Paso a paso
Para comenzar, limpia cuidadosamente cada pila descargada. Si tienen etiquetas sueltas, podés retirarlas o incluso lijarlas suavemente para conseguir un acabado más uniforme. Luego, aplica la pintura del color que prefieras y dejá secar completamente antes de continuar.
A continuación, corta el tubo de cartón a la altura deseada y procede a adherir las pilas en su superficie exterior, de manera que formen un cilindro con apariencia metálica. Una vez aseguradas, coloca en la parte inferior una base resistente de cartón grueso o madera para darle estabilidad al objeto reciclado.
Como último detalle, podes aplicar una capa de barniz en spray que no solo realzará el acabado, sino que también aumentará la durabilidad de la pieza decorativa.
Con esto tenés un hermoso portalápiz que podes ubicar en tu escritorio o en tu oficina y aporta una energía única además de ayudar a preservar el medio ambiente.
- Temas
- Reciclaje
Dejá tu comentario