Orgullo argentino: la chocotorta fue elegida como la segunda mejor torta de chocolate del mundo + Agregar ámbito en









El tradicional postre quedó por encima de preparaciones de Italia, Estados Unidos y Brasil en una clasificación internacional.

La chocotorta alcanzó el segundo lugar en la clasificación internacional. Pinterest

La chocotorta argentina fue elegida como la segunda mejor chocolate del mundo en un ranking elaborado por TasteAtlas a partir de valoraciones de comensales de diferentes países. El clásico nacional superó a reconocidas preparaciones de Italia, Estados Unidos y Brasil y solo quedó detrás del kladdkaka, un tradicional postre de Suecia.

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El reconocimiento volvió a colocar a la gastronomía argentina entre las más destacadas a nivel internacional, esta vez de la mano de una receta caracterizada por su sencillez y por no necesitar cocción. La preparación tiene como protagonistas a las galletas de chocolate, el dulce de leche y el queso crema.

TasteAtlas definió a la chocotorta como una “torta de chocolate” sin hornear, con influencias de la cocina italiana e inspirado en el famoso tiramisú.

Dulce de leche, queso crema y galletas de chocolate forman la receta tradicional. Desarmadero Cómo se prepara la chocotorta argentina La receta tradicional consiste en humedecer las galletitas de chocolate en leche y formar diferentes capas intercaladas con una mezcla de dulce de leche y queso crema. Sin embargo, existen distintas variantes también pueden remojarse en leche chocolatada, café o licor de café.

Una de las versiones más extendidas sobre su nacimiento vincula a la chocotorta con una campaña publicitaria destinada a promocionar galletitas de chocolate. Según TasteAtlas, la preparación habría aparecido originalmente en el envase del producto y posteriormente se convirtió en un clásico de los hogares argentinos.

A pesar de su enorme popularidad en el país, la plataforma destacó que no suele aparecer con frecuencia en los restaurantes y todavía es relativamente desconocida fuera de Argentina. Su segundo lugar en la clasificación mundial la ubicó ahora por encima de algunos de los postres de chocolate más reconocidos internacionalmente. Cuáles son las cinco mejores tortas de chocolate del mundo El ranking de TasteAtlas quedó encabezado por preparaciones de Suecia, Argentina, Italia, Estados Unidos y Brasil: 1° Kladdkaka (Suecia): conocido como “torta pegajosa”, se prepara con huevos, cacao o chocolate, mantequilla, azúcar y harina. Se caracteriza por conservar un centro húmedo y una capa exterior fina y crujiente.

2° Chocotorta (Argentina): combina galletitas de chocolate humedecidas con capas de dulce de leche y queso crema. No requiere cocción y está inspirada parcialmente en el tiramisú italiano.

3° Torta caprese (Italia): originaria de la isla de Capri, se elabora con chocolate negro, huevos, azúcar, almendras y manteca. Una de sus principales particularidades es que no contiene harina .

4° Pastel de chocolate fundido (Estados Unidos): popularmente conocido como torta de lava, tiene una cobertura cocida y un interior de chocolate líquido que se derrama al realizar el primer corte.

5° Bolo de brigadeiro (Brasil): habitual en las celebraciones de cumpleaños brasileñas, está compuesto por tres capas de bizcocho de chocolate con relleno y cobertura cremosa de brigadeiro. El clásico argentino solo fue superado por el kladdkaka de Suecia. El postre sueco que superó a la chocotorta El kladdkaka se quedó con el primer puesto. La preparación es uno de los postres más populares de Suecia y su principal característica está en la cocción: el centro debe conservar la humedad mientras el exterior desarrolla una fina cobertura crujiente. Habitualmente se prepara con chocolate amargo o cacao y puede servirse con azúcar glas, crema batida o una bocha de helado. Además, está estrechamente relacionado con el fika, la tradicional pausa sueca para tomar café. Así, la chocotorta quedó a un paso de encabezar la clasificación, pero consiguió ubicarse por encima de las preparaciones italiana, estadounidense y brasileña y reafirmó la presencia de los sabores argentinos entre los reconocidos por los comensales a nivel internacional.

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