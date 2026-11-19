La kazaja cerró una temporada histórica con dos títulos de Grand Slam y el primer puesto del ranking WTA. Mirra Andreeva, con u$s10,5 millones, y Aryna Sabalenka, con u$s8,5 millones, completaron el podio de las tenistas que más dinero ganaron en 2026.

Elena Rybakina firmó su mejor año como tenista profesional al ganar dos de los cuatro Grand Slams y llegar por primera vez a lo más alto de la cima del ranking WTA. Lo que le reportó un total de u$a11,1 millones de prize money.

Elena Rybakina terminó 2026 en la cima del tenis femenino. La kazaja, de 27 años, completó la mejor temporada de su carrera profesional: alcanzó el número uno del ranking WTA, conquistó dos de los cuatro Grand Slams, el Abierto de Australia y el US Open, y sumó otros dos títulos en el WTA 1000 de Stuttgart y el WTA 500 de Ningbo. Su rendimiento también tuvo un impacto directo en sus ingresos: acumuló u$s11,1 millones en premios oficiales (prize money) y se convirtió en la tenista que más dinero ganó dentro de las canchas durante el año.

Detrás de la número uno se ubicó Mirra Andreeva, con u$s10,5 millones . La rusa, de 19 años, fue otra de las grandes protagonistas de la temporada. A su consagración en Roland Garros sumó los títulos de los WTA 500 de Adelaida y Linz, además de cerrar el calendario con la conquista de las WTA Finals. Su rendimiento económico la dejó muy cerca de superar a Rybakina en la clasificación.

El tercer lugar fue para Aryna Sabalenka, quien obtuvo u$s8,5 millones . La bielorrusa, que había terminado 2025 con aproximadamente u$s15 millones en premios, tuvo una temporada menos productiva desde lo deportivo y descendió hasta el tercer puesto del ranking mundial. Aunque no consiguió ningún Grand Slam, levantó tres trofeos: Indian Wells, Miami y Brisbane.

Sin embargo, su influencia comercial siguió creciendo. Sabalenka se convirtió en la deportista profesional con mayor valor comercial del mundo, por encima de Lionel Messi, Carlos Alcaraz y Lewis Hamilton. Según la clasificación de SportPro, obtuvo 80,95 puntos sobre 100, un salto significativo respecto de 2025, cuando había ocupado el puesto 27. El relevamiento considera el valor de marca, el momento deportivo y la trayectoria comercial de cada atleta.

La cuarta posición entre las tenistas con mayores ganancias correspondió a Linda Noskova, campeona de Wimbledon, con u$s8,2 millones . El Top 5 lo completó Coco Gauff, que pese a no conquistar ningún Grand Slam durante 2026, reunió u$s7,7 millones en premios.

Elena Rybakina alcanzó el número uno del ranking WTA, conquistó dos de los cuatro Grand Slams y su rendimiento también tuvo un impacto directo en sus ingresos: acumuló u$s11,1 millones en premios oficiales. X

Las cifras individuales se inscriben en un contexto de creciente tensión alrededor del reparto de los ingresos del tenis profesional. La discusión sobre el prize money atravesó buena parte de la temporada, especialmente después de las críticas de los jugadores y las jugadoras a la distribución económica de Roland Garros. Aunque el torneo francés elevó un 9,5% su bolsa de premios hasta los 61,7 millones de euros, el monto representaba apenas el 14% de los ingresos que generaba el certamen. La disconformidad derivó en protestas y hasta en amenazas de boicotear futuras ediciones de los Grand Slams.

El US Open terminó funcionando como una respuesta económica a ese reclamo. El último Grand Slam del calendario distribuyó u$s108 millones en premios, el mayor monto de la historia de un torneo de tenis y un incremento del 20% respecto de los u$s90 millones entregados en 2025. La decisión permitió superar por primera vez la barrera de los u$s100 millones y volvió a poner en primer plano la capacidad comercial de los grandes torneos.

Sin embargo, el escenario financiero del circuito femenino presenta otro desafío. La WTA, organismo que administra el tenis profesional de mujeres, anticipa pérdidas por u$s23 millones. El deterioro de sus perspectivas económicas está relacionado con el final de su colaboración con el fondo soberano de Arabia Saudita (PIF), que había representado una fuente relevante de financiamiento.

Así, mientras Rybakina cerró el año con un doble liderazgo, deportivo y económico, el tenis femenino enfrenta una discusión estructural: cómo distribuir mejor los ingresos que genera el negocio global y garantizar la sustentabilidad financiera del circuito.