Las 10 empresas familiares más grandes del mundo: quiénes son sus dueños y cuánto facturan

Los Walton, los Porsche y los Ambani están detrás de algunos de los mayores grupos económicos del planeta. Qué negocios controlan y cómo mantienen su poder.

Las grandes empresas familiares mantienen su influencia en la economía mundial, con negocios que abarcan desde el comercio y la industria hasta la tecnología y los servicios.

Las familias Walton, Porsche, Ford y Ambani tienen algo más en común que sus fortunas multimillonarias . Sus apellidos siguen vinculados con el control de algunas de las compañías más grandes del mundo, con negocios que abarcan desde supermercados y automóviles hasta petróleo, alimentos y telecomunicaciones. En varios casos, se trata de empresas fundadas hace más de un siglo que hoy facturan cientos de miles de millones de dólares.

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Walmart encabeza el ranking de las mayores empresas familiares del planeta, con ingresos por u$s648.130 millones , seguida por Volkswagen, con u$s356.710 millones. Entre las diez primeras también aparecen gigantes menos conocidos por el público, como Schwarz Group, propietario de los supermercados Lidl, y Cargill, uno de los principales operadores del comercio mundial de granos.

Los datos corresponden al Global 500 Family Business Index 2025 , elaborado por EY y la Universidad de St. Gallen. Según el estudio, las 500 mayores compañías familiares generan una facturación conjunta de u$s8,8 billones y emplean a 25,1 millones de personas. Un tercio tiene más de 100 años de antigüedad.

Walmart es la mayor cadena de supermercados del mundo y opera miles de establecimientos en Estados Unidos y otros mercados internacionales. Su negocio incluye hipermercados, tiendas de descuento, clubes de compras y comercio electrónico, además de la cadena Sam's Club.

La compañía fue fundada en 1962 por Sam Walton, quien abrió su primera tienda en Arkansas. La expansión del modelo de precios bajos y grandes volúmenes de venta convirtió al grupo en uno de los principales empleadores privados del planeta.

Aunque cotiza en la Bolsa de Nueva York, los herederos del fundador conservan una participación accionaria cercana a la mitad del capital, principalmente a través de estructuras patrimoniales familiares. Entre ellos se encuentran Rob, Jim y Alice Walton, integrantes de una de las mayores fortunas familiares del mundo.

Con ingresos por u$s648.130 millones, Walmart supera ampliamente al resto de las compañías incluidas en el ranking.

2. Volkswagen: las familias Porsche y Piëch manejan un gigante de u$s356.710 millones

El grupo alemán Volkswagen es uno de los mayores fabricantes de automóviles del mundo. Además de su marca principal, controla Audi, Porsche, Škoda, SEAT, CUPRA, Bentley y Lamborghini, entre otras compañías vinculadas con la industria automotriz.

Su estructura accionaria mantiene una fuerte influencia de las familias Porsche y Piëch, descendientes de Ferdinand Porsche, el ingeniero que participó en el desarrollo del Volkswagen original y fundó la marca deportiva que lleva su apellido.

Las dos familias controlan Porsche Automobil Holding SE, sociedad que posee la mayoría de los derechos de voto de Volkswagen. El fabricante también tiene otros accionistas importantes, entre ellos el estado alemán de Baja Sajonia.

Con una facturación de u$s356.710 millones, Volkswagen ocupa el segundo puesto mundial entre las empresas familiares.

3. Schwarz Group: el dueño de Lidl factura u$s179.090 millones

El tercer puesto pertenece a un grupo alemán cuyo nombre no resulta tan conocido como el de sus cadenas comerciales. Schwarz Group es propietario de Lidl y Kaufland, dos grandes operadores de supermercados con presencia en Europa y otros mercados.

Lidl está especializado en tiendas de descuento, con una oferta concentrada de alimentos, artículos de limpieza y productos para el hogar, mientras que Kaufland opera hipermercados y establecimientos de mayor superficie. El conglomerado también participa en reciclaje, gestión de residuos y servicios tecnológicos.

Su principal referente es Dieter Schwarz, empresario alemán que heredó el negocio comercial desarrollado por su padre, Josef Schwarz, y encabezó la expansión internacional de Lidl. A diferencia de otros grupos del listado, mantiene una estructura privada organizada mediante distintas sociedades y fundaciones.

La facturación relevada asciende a u$s179.090 millones, una cifra que lo convierte en uno de los mayores grupos de distribución comercial del mundo.

4. Cargill: los herederos de un comerciante de granos facturan u$s177.000 millones

Cargill es una de las mayores empresas agroindustriales del mundo. Comercializa granos y oleaginosas, procesa materias primas agrícolas, produce ingredientes para alimentos y participa en los negocios de nutrición animal, proteínas y aceites vegetales.

También opera instalaciones portuarias, plantas industriales y redes logísticas vinculadas con el abastecimiento de alimentos. Tiene presencia en la Argentina, donde desarrolla actividades relacionadas con la comercialización y el procesamiento de productos agrícolas.

La compañía fue fundada en 1865 por William Wallace Cargill, quien comenzó con un establecimiento de almacenamiento de granos en Estados Unidos. Más de 160 años después, continúa bajo propiedad privada, principalmente en manos de descendientes de las familias Cargill y MacMillan.

Con ingresos por u$s177.000 millones, es una de las mayores empresas no cotizantes del planeta y ocupa el cuarto lugar de la clasificación.

5. Ford: la familia fundadora conserva el poder de voto en una automotriz de u$s176.190 millones

Ford Motor Company fabrica automóviles, camionetas y vehículos comerciales, con marcas y modelos reconocidos internacionalmente como Mustang, F-150, Ranger y Transit. También desarrolla vehículos eléctricos y servicios asociados con la movilidad.

Fundada por Henry Ford en 1903, la compañía fue una de las protagonistas de la expansión de la producción industrial en serie. Su modelo T contribuyó a convertir al automóvil en un producto accesible para un público mucho más amplio.

La familia Ford mantiene una posición decisiva mediante acciones de Clase B que le otorgan aproximadamente el 40% de los derechos de voto, aunque su participación en el capital es considerablemente menor.

Uno de sus principales representantes es William Clay Ford Jr., bisnieto del fundador y presidente ejecutivo del directorio. La automotriz registra ingresos por u$s176.190 millones, que la ubican en el quinto puesto.

6. BMW: los Quandt controlan casi la mitad del fabricante de autos de lujo

BMW fabrica automóviles y motocicletas y es uno de los principales grupos internacionales del segmento premium. Además de la marca BMW, es propietario de MINI y Rolls-Royce Motor Cars, y compite con fabricantes como Mercedes-Benz y Audi.

La relación de la empresa con la familia Quandt comenzó a consolidarse a fines de los años 50, cuando el fabricante alemán atravesaba dificultades financieras. Herbert Quandt aumentó su participación accionaria y respaldó la continuidad independiente de BMW, que posteriormente consiguió recuperar su posición en el mercado.

Sus herederos, Stefan Quandt y Susanne Klatten, conservan conjuntamente una participación cercana a la mitad del capital. Ambos figuran entre los empresarios más ricos de Alemania.

Con una facturación de u$s168.120 millones, BMW ocupa el sexto lugar entre las mayores compañías familiares.

7. Tata: el conglomerado indio de u$s165.000 millones que controla Jaguar Land Rover

El grupo Tata es uno de los mayores conglomerados industriales y de servicios de India. Sus negocios incluyen fabricación de automóviles, acero, tecnología informática, energía, hoteles, telecomunicaciones y alimentos.

Entre sus principales compañías aparecen Tata Motors, fabricante de vehículos comerciales y automóviles; Tata Consultancy Services (TCS), uno de los grandes proveedores internacionales de servicios tecnológicos; y Tata Steel. El grupo también es propietario de Jaguar Land Rover, que adquirió a Ford en 2008.

Su historia comenzó en 1868 con Jamsetji Tata, fundador de una empresa comercial que posteriormente se expandió hacia la industria textil. Durante décadas, el conglomerado estuvo asociado con la figura de Ratan Tata, quien impulsó su internacionalización y falleció en 2024.

A diferencia de otras compañías familiares, la mayor parte del capital de Tata Sons, principal sociedad del grupo, pertenece a fundaciones filantrópicas vinculadas históricamente con la familia Tata.

La facturación considerada en el ranking alcanza los u$s165.000 millones.

8. Koch Industries: la familia estadounidense detrás de un negocio de u$s125.000 millones

Koch Industries es un conglomerado industrial estadounidense con actividades en refinación de petróleo, productos químicos, fertilizantes, materiales de construcción, componentes electrónicos y artículos de consumo.

Entre sus empresas más conocidas se encuentra Georgia-Pacific, fabricante de papel, envases, productos de higiene y artículos para el hogar. También controla negocios industriales como Guardian Industries, especializada en vidrio, y Molex, fabricante de componentes electrónicos.

El origen de la compañía está vinculado con Fred C. Koch, quien desarrolló tecnologías para la refinación de petróleo durante la primera mitad del siglo XX. Posteriormente, sus hijos Charles y David Koch ampliaron el grupo mediante adquisiciones y nuevas inversiones.

La compañía permanece bajo propiedad privada, con una participación decisiva de la familia Koch. Su facturación alcanza los u$s125.000 millones, según el relevamiento de EY.

9. Comcast: los Roberts controlan un gigante de medios y telecomunicaciones

Comcast es uno de los principales operadores de telecomunicaciones de Estados Unidos. Su negocio incluye servicios de internet de banda ancha, televisión por cable y conectividad, además de actividades vinculadas con la producción audiovisual y el entretenimiento.

El grupo es conocido por su relación con NBCUniversal, propietario de negocios de televisión, estudios cinematográficos y parques temáticos. Entre sus marcas históricas aparecen NBC, Universal Pictures y los parques Universal.

La empresa fue fundada en 1963 por Ralph Roberts junto con otros socios, inicialmente como un pequeño operador de televisión por cable. Su hijo Brian Roberts encabezó buena parte de la expansión posterior y mantiene una influencia central en la conducción.

La familia conserva derechos de voto especiales mediante una estructura accionaria diferenciada, pese a que Comcast cotiza en bolsa.

Con ingresos por u$s121.570 millones, ocupa el noveno lugar de la clasificación.

10. Reliance Industries: los Ambani facturan u$s109.900 millones con petróleo, supermercados y telecomunicaciones

Reliance Industries es uno de los mayores conglomerados de India y tiene negocios en refinación de petróleo, petroquímica, comercio minorista, telecomunicaciones y servicios digitales.

El grupo opera grandes complejos industriales y controla Reliance Retail, una extensa red comercial que incluye supermercados, tiendas de electrónica, moda y otros formatos de venta. También es propietario de Jio, uno de los principales operadores de telefonía móvil e internet de India.

La compañía fue desarrollada por Dhirubhai Ambani, empresario que comenzó con actividades comerciales y textiles. Tras su muerte en 2002 y una posterior reorganización de los negocios familiares, su hijo Mukesh Ambani quedó al frente de Reliance Industries.

La familia conserva el control mediante sus participaciones accionarias, aunque la empresa cotiza en bolsa y cuenta con inversores institucionales.

Con una facturación de u$s109.900 millones, Reliance completa el listado de las diez mayores empresas familiares del mundo.