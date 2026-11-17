Los once equipos prácticamente triplicaron su valor en tres años. Ferrari lidera el ranking con u$s8.200 millones, seguida de cerca por Mercedes, mientras las estructuras más pequeñas registran subas de hasta el 67%.

En 2026, las once escuderías de la Fórmula 1 alcanzaron un valor conjunto de u$s50.070 millones. Ferrari conserva el liderazgo con una valoración de u$s8.200 millones.

La Fórmula 1 se convirtió en uno de los negocios más atractivos del deporte mundial. El crecimiento comercial de la categoría, la expansión internacional, los nuevos acuerdos de patrocinio y el interés de los fondos de inversión impulsaron una revalorización de sus equipos que parece no encontrar techo. En 2026, las once escuderías de la parrilla alcanzaron un valor conjunto de u$s50.070 millones.

La cifra refleja un salto significativo respecto de años anteriores: el valor de los equipos prácticamente se triplicó en apenas tres años . La tendencia también se observa en la propia estructura comercial del campeonato. Hace algunos años, el fondo soberano saudí PIF habría presentado una oferta de u$s20.000 millones para quedarse con la Fórmula 1, una propuesta que fue rechazada por Liberty Media, propietaria de los derechos comerciales. Hoy, una operación de esa magnitud podría requerir más de u$s30.000 millones, aunque ni siquiera una cifra de ese nivel garantizaría que los actuales propietarios aceptaran negociar.

En el ranking de escuderías, Ferrari conserva el liderazgo con una valoración de u$s8.200 millones, después de aumentar un 28% en el último año. La marca italiana mantiene una ventaja construida sobre su historia, su reconocimiento global y su capacidad para generar ingresos comerciales, más allá de que sus resultados deportivos no siempre estén a la altura de su prestigio.

Sin embargo, la distancia con Mercedes se acorta. La escudería alemana alcanzó una valoración de u$s7.750 millones, con un crecimiento interanual del 32%. Además, se encamina a convertirse en el primer equipo de la categoría en superar los u$s1.000 millones de ingresos anuales, una dimensión económica que hasta hace poco parecía reservada a las grandes franquicias de otros deportes.

El podio lo completa McLaren, que elevó su valor un 33%, hasta los u$s6.300 millones. Red Bull ocupa el cuarto lugar, con u$s5.600 millones y una suba del 30%. Entre las cuatro estructuras más importantes concentran más de la mitad del valor total de la parrilla, una muestra de la concentración económica que existe dentro del campeonato.

Los equipos más pequeños son los que más aumentan su valor

La principal sorpresa del informe está en la velocidad de crecimiento de las escuderías de la zona media y baja. Mientras las cuatro principales registraron incrementos cercanos al 30%, varios equipos con menor trayectoria comercial alcanzaron subas superiores al 50%.

Alpine es uno de los casos más llamativos: su valoración trepó un 58%, hasta los u$s3.280 millones. Ese crecimiento permite dimensionar el negocio que representa la participación accionaria del 24% que Otro Capital busca vender. El fondo ingresó en la estructura con una inversión cercana a los u$s250 millones y hoy esa participación tendría un valor superior a los u$s750 millones, de acuerdo con las estimaciones actuales.

Williams trambién protagonizó una revalorización significativa. Su precio estimado llegó a u$s3.240 millones, un 51% más que en 2025. El incremento resulta particularmente llamativo si se considera que la escudería todavía necesita inversiones importantes para modernizar sus instalaciones y recuperar competitividad frente a sus principales rivales.

Aston Martin, en cambio, alcanzó los u$s4.150 millones, con una suba del 38%. La estructura británica cuenta con instalaciones de última generación y sumó nuevos inversores a su accionariado, entre ellos el empresario Robert Wood Johnson, vinculado a los New York Jets de la NFL y al Crystal Palace de la Premier League.

Sin embargo, los mayores avances porcentuales corresponden a Haas y Audi. La primera aumentó su valoración un 67%, hasta los u$s2.800 millones, mientras que la segunda llegó a u$s3.000 millones, con un crecimiento del 60%. Racing Bulls, por su parte, alcanzó los u$s3.050 millones, un 49% más.

La lista se completa con Cadillac, la nueva incorporación al campeonato, cuya valoración inicial se estima en u$s2.700 millones. Incluso el equipo que cierra el ranking supera los u$s2.500 millones, una referencia que demuestra hasta qué punto cambió la dimensión económica de la categoría.

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Este escenario explica por qué cada vez más inversores buscan ingresar en la Fórmula 1. La posibilidad de adquirir una participación en una escudería dejó de ser exclusivamente una apuesta deportiva para convertirse en una inversión vinculada con una industria global, con ingresos por derechos comerciales, patrocinadores, hospitalidad, merchandising y exposición internacional.

El interés también alcanza a los nuevos proyectos. En ese contexto, Mark Walker habría considerado una posible venta de Cadillac con una valoración cercana a los u$s3.000 millones, pese a que el equipo todavía tiene un importante camino de inversiones por delante.

La lógica del negocio es cada vez más evidente: las escuderías no solamente compiten por puntos y campeonatos, sino también por aumentar su valor patrimonial. La llegada de nuevos fabricantes, el crecimiento de las audiencias y la capacidad de atraer marcas globales alimentan una dinámica en la que cada participación accionaria puede convertirse en un activo de enorme rentabilidad.

Con Ferrari todavía en la cima y Mercedes cada vez más cerca, la Fórmula 1 consolida una nueva realidad económica: sus equipos ya no se valoran solamente por sus resultados en la pista, sino por su capacidad de generar negocios dentro de una de las plataformas deportivas más poderosas del mundo.