Alphabet, Apple y Microsoft encabezan la lista de compañías con mayores beneficios. Cuánto obtienen cada 60 segundos y cuáles son los negocios que explican sus ganancias.

Las mayores empresas del mundo generan ganancias de más de u$s100.000 por minuto, con las tecnológicas estadounidenses a la cabeza del ranking.

Mientras una persona termina de leer una noticia, algunas de las empresas más grandes del mundo ya acumularon ganancias equivalentes al precio de una casa, un departamento de lujo o varios automóviles de alta gama. Alphabet, la compañía detrás de Google, obtiene en promedio más de u$s250.000 por minuto. Apple supera los u$s213.000 y Microsoft se acerca a los u$s194.000. En apenas una hora, las cifras se multiplican hasta alcanzar varios millones de dólares.

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Detrás de estos números hay negocios que forman parte de la vida cotidiana de millones de personas: búsquedas en internet, teléfonos celulares, redes sociales, compras online y servicios digitales. Pero el ranking también incluye a una petrolera de Arabia Saudita, al conglomerado de inversiones que durante décadas dirigió Warren Buffett y a dos de los bancos más grandes del planeta.

Las empresas tecnológicas estadounidenses ocupan seis de los diez primeros puestos de la clasificación , que reúne a las compañías con mayores ganancias netas anuales según los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2025. A continuación, los gigantes que más facturan por minuto.

La empresa matriz de Google encabeza el ranking con ganancias netas por u$s132.170 millones , equivalentes a un promedio de u$s251.465 por minuto .

Alphabet obtiene buena parte de sus ingresos de la publicidad digital, principalmente a través del buscador Google y YouTube. También participa en servicios de computación en la nube mediante Google Cloud y desarrolla productos vinculados con inteligencia artificial, como Gemini.

Fundada en 2015 como sociedad controlante de Google, la compañía reúne negocios que llegan a miles de millones de usuarios. La publicidad continúa siendo uno de sus principales motores económicos, mientras que los servicios empresariales y la inteligencia artificial ganaron peso en sus operaciones.

2. Apple: u$s213.109 por minuto

El fabricante del iPhone ocupa el segundo lugar con beneficios anuales por u$s112.010 millones, que representan aproximadamente u$s213.109 cada 60 segundos.

Apple comercializa teléfonos inteligentes, computadoras Mac, tabletas iPad, relojes inteligentes y accesorios. A ese negocio se suma una división de servicios que incluye App Store, iCloud, Apple Music y suscripciones digitales.

La compañía fundada en 1976 por Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne construyó un modelo de negocios basado en dispositivos de alta gama y un ecosistema de productos y servicios que genera ingresos recurrentes.

3. Microsoft: u$s193.740 por minuto

Microsoft completa el podio con una ganancia neta de u$s101.830 millones, equivalente a u$s193.740 por minuto.

La empresa creada por Bill Gates y Paul Allen en 1975 es uno de los mayores proveedores mundiales de software y servicios tecnológicos. Entre sus principales negocios aparecen Windows, Microsoft 365, la plataforma de computación en la nube Azure y los servicios empresariales.

También participa en videojuegos mediante Xbox y Activision Blizzard, además de impulsar herramientas de inteligencia artificial integradas en sus productos.

La expansión de los servicios de suscripción y de la infraestructura tecnológica para empresas constituye una parte central de su actividad.

4. Saudi Aramco: u$s176.579 por minuto

La primera empresa del ranking que no pertenece al sector tecnológico es Saudi Aramco, la petrolera de Arabia Saudita, que registró ganancias netas por u$s92.810 millones, equivalentes a u$s176.579 por minuto.

La compañía se dedica a la exploración, extracción, refinación y comercialización de petróleo y gas natural. También participa en la industria petroquímica y opera instalaciones energéticas de gran escala.

Su principal accionista es el Estado saudita, que conserva el control del grupo. Aramco es uno de los productores de petróleo más importantes del planeta y sus resultados están vinculados con los precios internacionales del crudo, los volúmenes de producción y la demanda energética.

5. Amazon: u$s147.774 por minuto

Amazon ocupa el quinto puesto con ganancias netas por u$s77.670 millones, lo que representa un promedio de u$s147.774 por minuto.

Aunque es conocida por su plataforma de comercio electrónico, el grupo fundado por Jeff Bezos en 1994 tiene negocios que van mucho más allá de la venta de productos por internet.

Uno de los más importantes es Amazon Web Services (AWS), su división de servicios de computación en la nube, que ofrece infraestructura tecnológica, almacenamiento de datos e inteligencia artificial a empresas y organismos públicos.

Amazon también desarrolla actividades de publicidad digital, logística, entretenimiento y suscripciones mediante Amazon Prime. La combinación de estas operaciones explica la dimensión de sus resultados.

6. Nvidia: u$s138.661 por minuto

Nvidia, uno de los principales fabricantes y diseñadores de procesadores utilizados para inteligencia artificial, registró beneficios netos por u$s72.880 millones, equivalentes a u$s138.661 por minuto en el ejercicio considerado.

La compañía estadounidense fue fundada en 1993 por Jensen Huang, Chris Malachowsky y Curtis Priem. Inicialmente se destacó por sus tarjetas gráficas para computadoras y videojuegos, pero sus procesadores adquirieron una importancia decisiva para los centros de datos.

Sus unidades de procesamiento gráfico, conocidas como GPU, son utilizadas por grandes compañías tecnológicas para entrenar y ejecutar modelos de inteligencia artificial.

La demanda de infraestructura para inteligencia artificial convirtió a Nvidia en uno de los principales proveedores de la industria tecnológica, con una rentabilidad elevada en relación con sus ingresos.

7. Berkshire Hathaway: u$s127.416 por minuto

El conglomerado estadounidense Berkshire Hathaway aparece en el séptimo lugar con ganancias netas por u$s66.970 millones, equivalentes a u$s127.416 por minuto.

La compañía es conocida por haber sido dirigida durante décadas por Warren Buffett, uno de los inversores más reconocidos del mundo. Sin embargo, Berkshire Hathaway no es solamente una sociedad que compra acciones de otras empresas.

El grupo controla compañías de seguros, transporte ferroviario, energía, servicios públicos, manufacturas y comercio minorista. Entre sus negocios se encuentran GEICO, la ferroviaria BNSF y Berkshire Hathaway Energy.

También mantiene inversiones en grandes empresas cotizantes. Una particularidad de sus resultados es que las variaciones contables en el valor de determinadas participaciones accionarias pueden influir significativamente en la ganancia neta informada, incluso cuando no se hayan vendido esas inversiones.

8. Meta Platforms: u$s115.030 por minuto

Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, obtuvo ganancias netas por u$s60.460 millones, que equivalen a u$s115.030 por minuto.

La compañía fundada por Mark Zuckerberg genera la mayor parte de sus ingresos mediante publicidad digital. Sus plataformas permiten a empresas de distintos tamaños contratar anuncios dirigidos a audiencias específicas.

El grupo también invierte en inteligencia artificial, realidad virtual y dispositivos tecnológicos a través de Reality Labs, aunque el negocio publicitario continúa siendo su principal fuente de beneficios.

La escala de Facebook e Instagram, junto con sus herramientas comerciales, mantiene a Meta entre los principales operadores del mercado mundial de publicidad digital.

9. JPMorgan Chase: u$s108.543 por minuto

JPMorgan Chase es uno de los mayores bancos de Estados Unidos y ocupa el noveno lugar con ganancias netas por u$s57.050 millones, equivalentes a u$s108.543 por minuto.

La entidad ofrece cuentas bancarias, tarjetas de crédito, préstamos hipotecarios y financiamiento a empresas. También participa en banca de inversión, administración de activos y operaciones en los mercados financieros internacionales.

Su historia está vinculada con la integración de distintas instituciones financieras estadounidenses, entre ellas bancos relacionados con el empresario J. P. Morgan.

La compañía, encabezada durante años por Jamie Dimon, tiene operaciones en numerosos países y presta servicios tanto a consumidores como a grandes corporaciones e inversores institucionales.

10. ICBC: u$s105.118 por minuto

El décimo puesto corresponde al Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), uno de los mayores bancos del mundo por activos, con una ganancia neta de u$s55.250 millones, equivalente a u$s105.118 por minuto.

Fundado en 1984, el banco chino ofrece servicios financieros a particulares, empresas y organismos públicos. Sus principales actividades incluyen depósitos, préstamos, financiamiento comercial, tarjetas y operaciones internacionales.

La entidad tiene presencia en numerosos mercados, incluida la Argentina, donde opera mediante su filial local.

ICBC cuenta con participación estatal mayoritaria y desempeña un papel importante en el financiamiento de la economía china. Su tamaño y volumen de operaciones lo ubican entre las instituciones financieras más relevantes del mundo.