Día del Niño: locales gastronómicos para visitar

Este domingo se celebra a las infancias de todo el país y los locales gastronómicos preparan propuestas especiales.

El Día de la Niñez se celebra este domingo 17 de agosto en Argentina . A continuación, diferentes locales gastronómicos en Buenos Aires que preparan propuestas especiales para festejar con los más pequeños.

En la propuesta gastronómica de Puchero , ubicado en Villa Luro , también hay un espacio pensado para los más pequeños con el Menú Purretes, que busca combinar sabor, nutrición y diversión en platos especialmente diseñados para ellos.

Incluye opciones clásicas que conquistan a los chicos, con presentaciones coloridas y porciones adecuadas a su edad. Desde pastas suaves y salsas livianas como los espaguetis con salsa fileto o crema, hasta carnes tiernas y guarniciones variada s como las milanesas con papas fritas.

El menú también contempla alternativas para la hora de la merienda, como churros rellenos con chocolate caliente o una exquisita chocortorta para acompañar un licuado o cerrar una comida. Además, la ambientación del local y el servicio atento hacen que la experiencia sea cómoda para las familias.

Ubicado en el corazón de Recoleta, Muyé se presenta como una nueva experiencia gastronómica que combina carácter propio, sabores genuinos y un entorno encantador . Instalado en una casona de 140 años con jardín secreto, el restaurante apuesta por una cocina de autor accesible, sin perder de vista a los más chicos.

MUYÉ - Día del Niño Dirección: Ayacucho 1563, Recoleta.

Su menú infantil incluye platos especialmente diseñados para el paladar de los niños, como una milanesa de peceto al horno acompañada de un puré suave de papa y maíz, y el clásico Mac & Cheese, elaborado con macarrones al dente y una mezcla cremosa de quesos. Ambas opciones están disponibles todos los días, en cualquier momento.

Para culminar con un toque dulce, la carta propone alternativas para grandes y chicos, como el alfajor estilo Mar del Plata, relleno con dulce de leche y cubierto con ganache de chocolate, o el croissant prensado, bañado en chocolate y decorado con frambuesas frescas.

HIERRO

En Hierro, la Casa de Fuegos que combina tradición y calidad en Palermo y Nordelta, las familias encuentran un menú infantil pensado para que todos puedan disfrutar de la experiencia.

HIEROO - Día del Niño Dirección: Boulevard del Mirador 220, Nordelta; Costa Rica 5602, Palermo.

Todos los días, tanto para almorzar como para cenar, los más chicos pueden elegir entre bastones de pollo crocante con puré o papas fritas, tallarines caseros al huevo con salsa crema, pomodoro o rosa, o una milanesa de ternera con guarnición de papas o ensalada mixta. Las bebidas, agua, gaseosa o limonada, se abonan aparte.

Mientras tanto, los adultos se deleitan con carnes Angus Black maduradas al vacío durante 30 días y cocidas a la leña de quebracho colorado, acompañadas de vegetales de estación, vinos seleccionados y cócteles de autor, en un entorno cálido y contemporáneo que recibe a todos por igual.

JOAQUÍN VASCO

La pastelería premium de tartas de queso españolas Joaquín Vasco se suma a las celebraciones por el Día de la Niñez con dos novedades: lanza su nueva tarta de Nutella y reestrena su clásico sabor Cookies & Cheese, ambas de edición limitada.

Joaquín Vasco- Día del Niño Direcciones: Chateau Portal, Pasaje del Ciudadano 45, Nordelta; Peña 2326, Recoleta; Avenida Federico Lacroze 1835, Belgrano.

Mientras que en la primera a la clásica crema de quesos se le incorpora una pasta de avellanas y chocolate, en la tarta Cookies & Cheese se agrega una capa de Óreo en su relleno y, para decorar su superficie, una selección de galletitas trozadas. Las tartas se ofrecerán en sus tres tiendas de Nordelta, Recoleta y Belgrano, enteras en tamaño grande y en porciones, hasta agotar el stock, razón por la cual la casa recomienda encargarlas con antelación a través de su WhatsApp.

Ambas opciones se pueden acompañar en su salón de zona norte o en sus locales porteños con su café de autor de la firma Juan Valdez, o con la cuidada lista de bebidas que completan una experiencia dulce, sofisticada y accesible.

GONTRAN CHERRIER

Para celebrar el Día de la Niñez, la distinguida boulangerie Gontran Cherrier ha preparado una propuesta dulce especial que estará disponible del viernes 15 al domingo 17 de agosto.

GONTRAN CHERRIER- Día del Niño Direcciones: Malabia 1805, Palermo; Zabala 1901, Belgrano; Presidente Roberto M. Ortiz 1809, Recoleta.

Sus sucursales en Palermo, Belgrano y Recoleta ofrecerán macarons fuera de carta, pensados para la ocasión, con diseños divertidos de rayas y pintitas y rellenos de una ganache de chocolate blanco. Estas delicias, elaboradas con la calidad premium que caracteriza a Gontran Cherrier, complementan su oferta habitual de pastelería francesa clásica y de autor, e invitan a un festejo lleno de sabor y alegría.

SUSHI CLUB

Durante este Día de la Niñez, SushiClub celebra a los más pequeños con una promoción especial. El domingo 17 de agosto, al adquirir cualquier combinado de 30 piezas, ya sea para disfrutar en el local, o solicitar delivery o take away (Deli&Take), se obsequiará una opción infantil a elección.

SUSHI CLUB- Día del Niño

Las alternativas incluyen Peke de Pollo (pollo y arroz), Peke de Lomo (lomo y arroz), Chik & Chips (croquetas de pollo y queso cheddar con papas smile), Wok de Vegetales y Arroz, o Wok de Vegetales y Arroz con Pollo. Por cada 30 piezas compradas, se entregará un obsequio, lo que permite acumular regalos con cada combinado adicional.