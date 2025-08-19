Más seguridad: el particular invento para evitar a ciclistas borrachos por las calles

Millones de ciclistas encuentran en este invento una herramienta clave para mejorar la seguridad vial y reducir accidentes por consumo de alcohol.

El candado Alcoho-Lock incorpora un alcoholímetro y bloquea la bicicleta si detecta consumo, una innovación que busca salvar millones de vidas.

Millones de ciclistas en todo el mundo enfrentan riesgos al combinar alcohol y pedales. Inventos como el Alcoho-Lock apuntan a reducir accidentes y aumentar la seguridad urbana mediante un sistema ingenioso que pone a prueba la sobriedad antes de pedalear.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En un contexto donde la movilidad sostenible gana protagonismo, la seguridad vial también exige innovación. Este dispositivo no solo protege la bicicleta del robo, sino que también protege al propio ciclista y a los peatones de potenciales incidentes.

El Alcoho-Lock es un candado que combina seguridad física con tecnología de alcoholímetro . Para desbloquear la bicicleta, el usuario debe soplar en el dispositivo. Si detecta presencia de alcohol en niveles que comprometan la conducción, el sistema se bloquea y evita el uso de la bici.

El innovador candado con alcoholímetro apunta a salvar millones de vidas al impedir que ciclistas borrachos circulen y generen accidentes.

El funcionamiento está vinculado a un smartphone , lo que añade una capa extra de seguridad. Esto impide que una persona distinta al dueño intente desbloquearla, ya que requiere la activación del análisis desde el móvil personal antes de realizar la prueba de alcoholemia.

Este candado no solo cierra la bicicleta, sino que también puede avisar a contactos de emergencia si detecta que el ciclista está ebrio. De esta forma, se previene que el usuario continúe su trayecto bajo condiciones peligrosas.

Su diseño está pensado para la vida urbana: una batería recargable que soporta hasta 40 pruebas y un precio competitivo que lo vuelve accesible para muchos ciclistas comprometidos con su seguridad.

Qué pasa si detecta que el ciclista está borracho

Si el Alcoho-Lock detecta alcohol por encima del límite seguro, el candado se mantiene cerrado y muestra el nivel exacto registrado. Esta información permite que el usuario sea consciente de su estado y evite asumir riesgos innecesarios.

En casos extremos, el sistema envía una notificación a un contacto previamente configurado, alentando a que alguien acuda a ayudar o convenza al ciclista de dejar la bicicleta estacionada. Con esto, el invento no solo protege bienes materiales, sino que también salva vidas.