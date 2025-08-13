SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
13 de agosto 2025 - 12:55

El secreto de la sal sobre las brasas: por qué usarla y qué beneficios aporta

Más allá de la sazón, también es una herramienta para el control del fuego. El ingrediente actúa directamente sobre el carbón.

Ponerle sal a las brasas es un truco que utilizan varios parrilleros.&nbsp;

Ponerle sal a las brasas es un truco que utilizan varios parrilleros. 

URB

Aunque la sal gruesa o entrefina es un condimento básico para sazonar la carne, también puede cumplir un papel clave directamente sobre el fuego, aportando beneficios que van más allá del sabor.

Informate más

Funciones ocultas de la sal en la parrilla

Normalmente se piensa en la sal como un aderezo para la carne antes o durante la cocción. Sin embargo, este ingrediente puede actuar directamente sobre el carbón encendido, optimizando el desarrollo del asado.

1. Control del humo excesivo

Cuando la grasa de la carne gotea sobre las brasas, el contacto directo provoca humo espeso que puede impregnar la carne con un gusto demasiado fuerte o incluso amargo. La sal, al caer sobre el carbón, absorbe parte de esa grasa y evita que se queme en exceso, reduciendo la cantidad de humo que se genera.

asado fuego parrilla

2. Estabilización de la temperatura

Un calor constante es fundamental para una cocción pareja. Al esparcir sal gruesa sobre las brasas, se prolonga su duración y se consigue una temperatura más uniforme, lo que ayuda a que las piezas se cocinen de manera equilibrada, sin zonas crudas o quemadas.

3. Reducción de las pequeñas llamaradas

Además de mejorar el sabor y estabilizar el calor, la sal puede ayudar a sofocar pequeñas llamas que surgen cuando la grasa cae directamente sobre el fuego. Al cubrir parte del carbón, disminuye el oxígeno disponible y baja la intensidad de las llamas, sin llegar a apagar por completo las brasas.

Precauciones y usos adicionales

En la cocina hogareña, la sal también se emplea para apagar pequeños incendios provocados por aceite caliente, ya que absorbe el líquido y corta la combustión. Sin embargo, no debe considerarse un reemplazo de un extintor, ya que no es eficaz frente a incendios de gran magnitud y, en casos específicos, puede generar vapores peligrosos si se arroja sobre fuegos químicos o eléctricos.

En la parrilla, su uso es seguro siempre que se limite a controlar el humo y las llamaradas leves, mejorando así tanto la calidad de la cocción como la experiencia de los comensales.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias