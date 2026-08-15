La UBA quedó entre las universidades top 300 del mundo en el ranking de Shanghái 2026, detrás de Brasil y México + Agregar ámbito en









El Academic Ranking of World Universities (ARWU), uno de los tres rankings académicos globales más influyentes, ubicó a la Universidad de Buenos Aires en la banda 201-300, empatada con la UNAM y por detrás de la Universidad de San Pablo, la mejor posicionada de la región.

La UBA quedó por detrás de la Universidad de San Pablo (USP), que se posicionó en la banda 101-150 y es la mejor ubicada de la región en esta edición.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) quedó ubicada en la banda 201-300 del Academic Ranking of World Universities (ARWU), más conocido como ranking de Shanghái, que desde 2003 elabora y actualiza anualmente la organización ShanghaiRanking Consultancy, independiente de universidades y gobiernos, según su presentación oficial. Harvard volvió a quedar arriba de todos.

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A diferencia de otros rankings como el QS, que pondera fuertemente la reputación académica y de empleadores, el ARWU se construye sobre seis indicadores objetivos: cantidad de alumnos y profesores ganadores de Premios Nobel o la Medalla Fields, cantidad de investigadores altamente citados, artículos publicados en Nature y Science, rendimiento académico per cápita, y trabajos indexados en el Science Citation Index Expanded y el Social Science Citation Index.

La UBA mantuvo así su posición respecto de la edición anterior: en el ARWU 2025 ya se ubicaba en el mismo rango 201-300, por lo que no registró variaciones significativas de un año al otro.

Harvard, arriba; San Pablo, puntera regional El podio global de la edición 2026 quedó encabezado por Harvard University, seguida por Stanford University y el Massachusetts Institute of Technology (MIT), las tres de Estados Unidos. El top cinco lo completan University of Cambridge, del Reino Unido, y University of California, Berkeley, nuevamente estadounidense. El país norteamericano concentra, de hecho, siete de las primeras diez posiciones del ranking, con Princeton, Columbia, University of Chicago y Caltech, mientras que Oxford es la otra representante británica dentro del top diez.

En la comparación con sus pares latinoamericanos, la UBA quedó por detrás de la Universidad de San Pablo (USP), que se posicionó en la banda 101-150 y es la mejor ubicada de la región en esta edición. En el mismo escalón que la casa de estudios porteña se ubicó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), también en el rango 201-300.

La Pontificia Universidad Católica de Chile, por su parte, figura históricamente entre las diez mejores de América Latina según este mismo ranking, aunque sin desplazar a la UBA de su lugar como una de las principales referencias académicas del Cono Sur. Pese a no integrar el temido "top 100" mundial —terreno dominado ampliamente por universidades estadounidenses y británicas—, la UBA mantiene una presencia sólida en las mediciones por disciplina: según los datos de ShanghaiRanking, sus áreas mejor posicionadas son Salud Pública (101-150), Ciencias Atmosféricas (151-200) y Ciencias de la Tierra, Ecología, Tecnología de Alimentos, Ciencias Agrícolas y Ciencias Veterinarias, todas en la banda 201-300. La brecha con la USP se explica en gran medida por el volumen de producción científica: la universidad brasileña casi duplica a la UBA en su cantidad de publicaciones indexadas y triplica su desempeño en investigadores altamente citados, según el desglose de indicadores de ShanghaiRanking.

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