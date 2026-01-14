El 2025 fue el tercer año más cálido jamás registrado: qué va a pasar en 2026 con la temperatura de la Tierra + Seguir en









Este récord indica un avance de la crisis climática mucho más rápido de lo previsto por los acuerdos internacionales, lo que incrementa el riesgo de olas de calor y desastres naturales de gran escala.

El 2025 fue el tercer año más cálido jamás registrado, con una temperatura media de 14,97ºC.

El año 2025 marcó un dato alarmante: el planeta vivió su tercer año más cálido desde que existen registros, según el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La entidad que gestiona el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S) y el Servicio de Vigilancia Atmosférica de Copernicus (CAMS) en representación de la Comisión Europea, indicó que por primera vez la temperatura media global superó durante tres años consecutivos el umbral crítico de 1,5°C respecto a la era preindustrial.

La temperatura media mundial alcanzó los 14,97 °C, ubicándose 1,47°C por encima del promedio de 1850-1900 conforme a Copernicus, mientras que Berkeley Earth, una organización de investigación sin fines de lucro con sede en California, calculó un aumento de 1,44°C. De esta manera, el récord indica un avance de la crisis climática mucho más rápido de lo previsto por los acuerdos internacionales, lo que incrementa el riesgo de olas de calor y desastres naturales de gran escala.

calor extremo La temperatura media mundial alcanzó los 14,97 °C, ubicándose 1,47°C por encima del promedio de 1850-1900 conforme a Copernicus. Getty Images Ahora, los pronósticos indican que la trayectoria de calentamiento continuará y prevén que 2026 pueda situarse entre los años más cálidos.

Calor en aumento: tres años consecutivos con cifras históricas El año más cálido registrado fue 2024, seguido por 2023; y ahora junto con 2025 los tres juntos conforman el trienio de máximo calor histórico, según informó el diario británico The Guardian.

El dato más alarmante es que no se trata de una anomalía aislada. Durante los últimos once años, se registraron los valores más altos de temperatura global. En este sentido, el informe de Copernicus advierte que, a este ritmo, el límite de 1,5°C fijado en el Acuerdo de París podría superarse de forma irreversible antes de que termine la década, diez años antes de lo previsto originalmente. Este aumento del calentamiento tiene su principal raíz en la acumulación de gases de efecto invernadero provocada por las emisiones actuales y la menor capacidad de absorción de dióxido de carbono de los sumideros naturales como los bosques, además de unas temperaturas superficiales del mar excepcionalmente altos en todo el océano, asociadas con el fenómeno de El Niño y otros factores de variabilidad oceánica, agravados por el cambio climático. Entre las áreas más afectadas se encuentran Europa, la Antártida, el Ártico, Asia central, el Sahel africano y el norte de Europa, según el medio. Además, los datos muestran que la región europea se calienta más rápido que el promedio global.

Temas Clima

Tierra

Ciencia