¿Por qué es clave la vacunación de los bebés antes del año?

Una de las principales bacterias que producen la meningitis bacteriana es el meningococo (Neisseria meningitidis), que también puede ocasionar otro cuadro grave que se conoce como Enfermedad Meningocócica Invasiva (EMI), que se caracteriza por la invasión del meningococo en el torrente sanguíneo.

El meningococo puede propagarse de una persona a otra a través de la saliva o las secreciones respiratorias, especialmente en situaciones donde hay un contacto cercano, como compartir utensilios, estornudar o besarse. Es por esto, y por su sistema inmune inmaduro, que los lactantes (menores de 1 año) y niños menores de 5 años conforman el principal grupo de riesgo de contraer la enfermedad.

El Dr. Eduardo Lopez, médico especialista en infectología pediátrica y profesor de Pediatría y Vacunología de la Facultad de Medicina de USAL, destaca que “la meningitis es una infección grave que evoluciona muy rápidamente. Incluso con un tratamiento adecuado, uno de cada cinco pacientes pueden fallecer entre las primeras 24 a 48 horas de la aparición de los síntomas. Por eso, la vacunación temprana es fundamental para prevenir la enfermedad”.

Maribel, la mamá de Paloma López Fabián, que contrajo meningitis por meningococo y que hoy es una referente en redes sociales con su cuenta @palomake_up, relató su historia. “El episodio es muy rápido porque es fulminante, así que los síntomas y todo lo que comenzó con la enfermedad de Paloma transcurrió en 12 horas. La vio la pediatra con fiebre altísima, que no bajó en toda la noche., y también sufrió petequias, por lo que enseguida pasó a la Unidad de Terapia Intensiva. Para evitar una situación así, es clave hablar con el pediatra sobre el calendario de vacunación”.

Estefanía Bianca Toretti Perrone, conocida mayormente como Tefi, comunicadora e influencer de @talleresdemamama, comenta que son muchas las consultas que recibe en su página sobre la vacunación en niños. “Próximos al inicio de clases o cuando alguna noticia de salud está en la agenda de los medios mis seguidores suelen consultarme a lo que respondo que cuando se trata de temas de salud no duden en acudir al pediatra. Si bien la información está a un clic de distancia, ellos son quienes deben guiar, aconsejar e informar a las familias acerca de los métodos preventivos”.

Existen diferentes tipos de serogrupos. Un estudio realizado en dos regiones de Italia entre 2014 y 2018 evaluó el impacto de iniciar los esquemas de vacunación contra el Meningococo serogrupo B en distintos momentos, demostrando que un inicio temprano de los esquemas de vacunación genera un mayor impacto.

“ Las meningitis en Argentina afectan a chicos menores de 4 años y la meningitis por meningococo afecta a chicos menores de un año, por eso es tan necesaria la vacunación a edades tempranas.Hay que recordar que la mortalidad de esta enfermedad es mayor en niños pequeños, entre el 10 y 15 por ciento de los casos, pero su mayor complicación son las secuelas que quedan en el 25 o 30 por ciento.” agrega el Dr. Lopez.

En la Argentina, entre los años 2019 y 2022, el 82 por ciento de los casos de meningococo en menores de 1 año fue causado por el serogrupo B. Según los datos del Instituto Malbrán, el 100 por ciento de los casos en niños menores a un año en 2022 fueron causados por este mismo serogrupo.

"Constantemente le recuerdo a mi comunidad que verifique el calendario de vacunación, aun cuando estén absolutamente seguros. En la vorágine del día a día y en el sinfín de responsabilidades que nos atraviesan, son frecuentes los olvidos", agrega Tefi.

De los pacientes que sobreviven a los cuadros graves de meningitis, dos de cada diez pueden tener secuelas permanentes como:

Pérdida de la capacidad auditiva.

Complicaciones en la piel, a nivel neurológico, psicosociales y psiquiátricas.

Fallos renales que pueden requerir diálisis.

Pérdida de una o más extremidades.

Enrique Casanueva, Jefe Emérito y Consultor del Servicio de Infectologia Infantil, en el Hospital Universitario Austral, afirma que “los padres son el eslabón fundamental para que un niño esté bien vacunado. Por eso es necesario que tengan claro los beneficios y la seguridad de las vacunas que recibirán sus hijos. Los pediatras debemos escucharlos y luego informar de forma clara sobre las enfermedades que se previenen, su gravedad y sus consecuencias, así como las vacunas disponibles y el momento de aplicación.”

Dentro de su relato, Maribel cuenta cómo fue el proceso de detección de la enfermedad en su hija menor, Paloma: “Como madre de dos hijas, simplemente supuse que era un resfriado. Es normal que los niños tengan fiebre de vez en cuando. Pero no, rápidamente se convirtió en una fiebre alta y persistente. Cuando acudí al pediatra me dijo que podía ser meningitis. No sabía mucho sobre la enfermedad, solo que las consecuencias podrían ser peligrosas.”

Esta situación coincide con el testimonio de Tefi Toretti sobre sus seguidores: “Tras encuestar a mi comunidad acerca del conocimiento general sobre la meningitis, la mayoría afirmó saber que se trata de una enfermedad grave. Sin embargo, al indagar acerca de sus síntomas y métodos preventivos, el desconocimiento es enorme. Combatir la desinformación es clave para garantizar un futuro más saludable".

Una vez que las bacterias ingresan al cuerpo, pueden multiplicarse y propagarse rápidamente a través del torrente sanguíneo, lo que, en algunos casos, puede llevar a una inflamación grave de las meninges. Los principales síntomas son:

Fiebre

Irritabilidad

Cuello rígido

Diarrea

Somnolencia

Rechazo a la luz

Dolor de cabeza

Náuseas o vómitos

Como afirman los especialistas, el primer paso para derrotar la enfermedad es la vacunación. En ese sentido, Casanueva destaca que, “si bien la mayoría de las vacunas se aplican en los primeros años de vida, es importante conocer que a lo largo de la vida siguen siendo necesarias porque ayudan al sistema inmunitario a combatir las infecciones de manera más eficiente, provocando una respuesta inmunitaria a enfermedades específicas”.

El mensaje es claro. “Es importante generar esas charlas e intercambios en el consultorio sobre la vacunación. ¿De qué nos protegen las vacunas? ¿Por qué se aplican a cierta edad?¿Cuándo es la próxima dosis? Hay que salir de esa consulta no sólo con una receta en la mano, sino con información que nos permita comprender la importancia de prevenir", concluye la comunicadora.