Por qué recomiendan poner una moneda adentro de la zapatilla y para qué sirve, según el Feng Shui

Una costumbre muy difundida promete atraer bienestar económico a tu vida y abrir caminos a partir de un gesto muy fácil.

Cada vez son más las personas que incorporan prácticas del Feng Shui con la intención de buscar prosperidad, equilibrio y bienestar . Entre ellas aparece una costumbre muy fácil de seguir que ganó popularidad en los últimos años gracias a quienes siguen las creencias orientales.

Se trata de poner una moneda dentro de tus zapatillas antes de salir de la casa. Para quienes siguen los principios de esta filosofía, este gesto tiene una gran carga simbólica relacionada con la abundancia y la posibilidad de atraer oportunidades en distintos ámbitos de la vida.

Dentro de la filosofía del Feng Shui, los pies tienen un papel especial porque constituyen el punto de contacto entre las personas y la energía del entorno . A partir de esa idea, muchos rituales se enfocan en las zapatillas como una herramienta simbólica para canalizar todas las intenciones positivas.

La práctica de poner una moneda dentro de una zapatilla está asociada con el concepto de avanzar acompañado por la prosperidad . Según esta creencia, cada paso refuerza la conexión con la abundancia económica y con la llegada de nuevas oportunidades.

Además del significado del dinero, el metal suele vincularse con la estabilidad, la firmeza y la protección. Por esa razón, algunas personas consideran que la moneda funciona como un símbolo capaz de reforzar la seguridad personal frente a energías que se consideran negativas.

Quienes siguen este ritual sostienen que puede contribuir a fortalecer la confianza antes de afrontar desafíos importantes. Entre las situaciones en las que más suele aplicarse están las entrevistas laborales, reuniones comerciales, comienzos de proyectos personales o momentos en las que se deben tomar decisiones relevantes.

La intención principal no consiste únicamente en atraer recursos económicos, sino generar una actitud mental enfocada en el crecimiento y el progreso.

Zapatilla Pexels Es una de la prácticas más recomendadas del Feng Shui. Pexels

Cuándo hay que hacerlo y cómo se realiza

Según las recomendaciones más difundidas dentro del Feng Shui, el momento ideal para realizar este ritual es antes de salir de casa. La acción de comenzar el día con la moneda en el calzado simboliza el inicio de un recorrido que te lleva hacia nuevas posibilidades.

Muchas personas eligen llevarlo a cabo cuando tienen por delante acontecimientos importantes como entrevistas de trabajo, encuentros de negocios, exámenes o presentaciones. El procedimiento consiste en elegir una moneda real, preferentemente en buen estado de conservación y que tenga brillo para reforzar su significado simbólico.

Luego, la moneda debe ponerse dentro de la zapatilla derecha porque el Feng Shui relaciona ese lado con la acción, el movimiento y la proyección hacia el futuro. La ubicación más habitual es debajo de la plantilla o cerca del talón, siempre que no genere molestias al caminar para que la persona pueda desarrollar sus actividades con normalidad durante toda la jornada.

También se aconseja mantener una intención clara al momento de poner la moneda, ya que el significado personal tiene tanta relevancia como el objeto utilizado. Más allá de las creencias espirituales, muchas personas encuentran en estas costumbres una forma de reforzar la confianza y afrontar desafíos con una actitud positiva.