Por qué se celebran los Reyes Magos cada 6 de enero

Cada 6 de enero , millones de personas celebran la llegada de los Reyes Magos , un evento arraigado al cristianismo . En esta fecha, los niños y adultos esperan con ilusión su visita y lo festejan con una tradición que se repite en todos de hogares: dejar agua, pasto y zapatos antes de irse a dormir.

Este gesto está vinculado a la Epifanía , que conmemora el reconocimiento de Gaspar, Melchor y Baltasar al niño Jesús como el próximo Mesías. Con el paso del tiempo, se convirtió en un día lleno de costumbres populares que incluyen desfiles, canciones y la entrega de regalos , especialmente a los más chicos de la familia.

La celebración de los Reyes Magos tiene lugar cada 6 de enero y coincide con la festividad cristiana conocida como la Epifanía . Esta fecha conmemora la visita de los sabios de Oriente al niño Jesús después de su nacimiento.

Según el Evangelio de San Mateo, Gaspar, Melchor y Baltasar siguieron una estrella que les indicó el lugar donde había llegado quien sería reconocido como el Rey de los Judíos .

Por este motivo, le llevaron tres regalos de gran valor: el oro , que representaba la realeza del recién llegado; el incienso , su naturaleza divina; y la mirra , que se utilizaba en los embalsamamientos, prefiguraba su muerte y sacrificio futuro.

Así, esto se convirtió en la primera manifestación o revelación de Jesús como el Mesías ante los pueblos gentiles, fuera del ámbito familiar.

Aunque, en un principio, la Biblia no menciona cuántos magos eran ni les otorga el título de "reyes", en el siglo III, el teólogo Orígenes fue el primero en proponer que eran tres, basándose en las ofrendas del pesebre.

A partir de ahí, la tradición estableció sus nombres y, más tarde, se los vinculó con los tres continentes conocidos de la época, Europa, Asia y África.

Con la expansión de la religión en el primero de estos, la fecha comenzó a ser más popular y, al pasar el tiempo, se le fueron sumando rituales y tradiciones.

En muchos países, especialmente en España y gran parte de América Latina, se convirtió en una jornada muy esperada para los más chicos de la casa, que reciben regalos en recuerdo de los obsequios que le llevaron a Jesús.

La tradición de dejarles agua, pasto y calzado

La costumbre de dejar agua y pasto para los Reyes Magos tiene su origen en la idea de brindar hospitalidad después de su largo viaje.

Según la tradición, los sabios se desplazaban por el desierto montados en camellos, que eran el principal medio de transporte de la época. Ofrecerles alimento y bebida a estos animales se interpretó, con el tiempo, como un gesto de agradecimiento y bienvenida.

El agua, además, posee un fuerte simbolismo religioso. En la Biblia, este elemento aparece asociado a otros momentos de la vida de Jesús, como su bautismo en el río Jordán y el milagro de las bodas de Caná, donde la transformó en vino. Por eso, dentro de la celebración, representa purificación y revelación.

Los zapatos, por su parte, cumplen un rol central en esta tradición. Al dejarlo junto a la ventana, la puerta o el pesebre, el recién nacido se hace presente de manera simbólica ante los Reyes.

Y también funciona como el lugar donde se depositarán los regalos, marcando una referencia concreta de cada niño.