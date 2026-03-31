Por qué se regalan huevos de chocolate en Semana Santa y el origen del conejo de Pascuas

El significado detrás de dos símbolos populares de Pascua y cómo se integraron a las celebraciones actuales.

La Semana Santa 2026 se celebrará a comienzos de abril, con el Jueves Santo el 2 de abril y el Viernes Santo el 3 , dos jornadas clave del calendario cristiano que en Argentina también funcionan como feriados . Para muchas familias, estos días combinan recogimiento religioso con momentos compartidos, comidas típicas y, cada vez más, tradiciones vinculadas al consumo.

En ese marco, la Pascua del domingo aparece como el cierre de la conmemoración, centrada en la resurrección de Jesucristo . Pero más allá del sentido litúrgico, hay costumbres que se volvieron casi universales, como regalar huevos de chocolate y la figura del conejo que los trae, el conejo de Pascua. Aunque hoy parezcan simples gestos comerciales, tienen raíces mucho más antiguas.

El conejo de Pascua no surge del cristianismo. Su historia está más ligada a culturas europeas precristianas , donde este animal era asociado a la fertilidad y la renovación . No es casual: los conejos tienen una alta capacidad reproductiva, lo que los convirtió en símbolo de vida nueva.

Una de las teorías más difundidas lo vincula con festividades germánicas dedicadas a la primavera. En ese contexto aparece la figura de una diosa relacionada con el renacimiento de la naturaleza, a la que se le atribuía la presencia de liebres o conejos como animales sagrados.

Con el paso de los siglos, especialmente en Alemania , comenzó a instalarse la idea de un conejo que dejaba huevos decorados para los niños . Esta costumbre viajó a América con los inmigrantes europeos y terminó consolidándose en países como Estados Unidos y, más tarde, en América Latina.

En Argentina, el fenómeno se popularizó con fuerza en las últimas décadas, impulsado por el consumo masivo. Hoy, el conejo es casi inseparable de la Pascua, aunque su origen esté lejos de lo estrictamente religioso.

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Por qué se regala chocolate

El huevo, a diferencia del conejo, sí tiene una conexión más directa con la tradición cristiana. Desde la antigüedad, el huevo simboliza la vida, el nacimiento y la resurrección. Durante la Edad Media, era común regalarlos decorados como forma de celebrar el fin de la Cuaresma.

En ese período, los fieles evitaban consumir ciertos alimentos, entre ellos los huevos. Cuando terminaba la abstinencia, se los compartía como un gesto de celebración. Con el tiempo, esa práctica fue mutando: los huevos reales empezaron a ser reemplazados por versiones más elaboradas.

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La incorporación del chocolate llegó mucho después, en la Europa moderna, cuando la industria confitera comenzó a moldear huevos dulces. Ahí se produjo un giro clave: el símbolo se mantuvo, pero el formato se adaptó al gusto popular.

Lo cierto es que, entre lo religioso y lo cotidiano, la Pascua sigue siendo un momento de encuentro. Y en esa mezcla, el conejo y los huevos de chocolate encontraron su lugar.