Por qué tu celular se recalienta y cuándo deberías comenzar a preocuparte

El exceso de temperatura en tu equipo puede afectar la batería, el rendimiento y la seguridad de todo el dispositivo.

Si bien es normal que el celular se caliente de vez en cuando, si esto es constante se vuelve un problema.

Los celulares se volvieron una herramienta fundamental para la vida diaria. Desde mensajes entre amigos hasta cuestiones de trabajo, gran parte de las actividades que hacemos todos los días pasan por ese mismo dispositivo que miles de millones de personas llevamos en el bolsillo.

Con el uso constante, muchos usuarios notan que el equipo aumenta su temperatura más de lo habitual y si bien en ciertos casos eso es algo normal , si pasa con frecuencia puede llegar a indicar un inconveniente que es mejor revisar.

El aumento de temperatura en un smartphone puede tener varios motivos. Algunos se relacionan con el uso cotidiano del dispositivo, mientras que otros están vinculados con fallas técnicas o aplicaciones .

Uno de los factores más frecuentes es la exigencia del procesador , cuando el teléfono ejecuta tareas pesadas, como juegos con gráficos avanzados, edición de videos o transmisión de contenido en vivo, el chip trabaja con mayor intensidad , generando calor dentro del equipo.

La carga de la batería también puede elevar la temperatura. Por ejemplo, las baterías de litio liberan calor durante el proceso de carga, especialmente si el teléfono admite carga rápida . El aumento puede ser mayor cuando el dispositivo se sigue usando mientras está conectado.

Otro motivo habitual es la exposición al calor externo, ya que dejar el equipo bajo el sol, dentro del auto o cerca de una fuente de calor puede subir mucho su temperatura. Por el otro lado, el software también puede influir en este problema, ya que algunas aplicaciones consumen demasiados recursos del sistema o funcionan mal después de una actualización.

En otros casos el origen está en un fallo físico, como los problemas en la batería, defectos en el procesador o daños en el sistema interno de refrigeración, que pueden provocar un calentamiento constante.

telefono celular smartphones roming El uso excesivo, el calor extremo y fallas en el software pueden dañar tu celular. Depositphotos

Cómo evitar que se sobrecaliente tu smartphone

Existen varias acciones para ayudar a mantener la temperatura del teléfono dentro de los valores normales:

Cerrar aplicaciones que no se estén usando . Cuando varias apps quedan abiertas en segundo plano, el sistema necesita más recursos y eso aumenta el calor interno.

. Cuando varias apps quedan abiertas en segundo plano, el sistema necesita más recursos y eso aumenta el calor interno. Evitar el uso del equipo mientras se carga . Si el teléfono está conectado al cargador y al mismo tiempo ejecuta tareas exigentes, la batería recibe más estrés y la temperatura puede subir instantáneamente.

. Si el teléfono está conectado al cargador y al mismo tiempo ejecuta tareas exigentes, la batería recibe más estrés y la temperatura puede subir instantáneamente. Cuidar la ubicación del dispositivo . Mantener el equipo en un lugar ventilado y lejos de la luz directa del sol ayuda a conservar una temperatura adecuada.

. Mantener el equipo en un lugar ventilado y lejos de la luz directa del sol ayuda a conservar una temperatura adecuada. Mantener actualizado el sistema operativo . Muchas veces incluyen mejoras que corrigen errores u optimizan el funcionamiento del software. Esto puede reducir el consumo de recursos del teléfono.

. Muchas veces incluyen mejoras que corrigen errores u optimizan el funcionamiento del software. Esto puede reducir el consumo de recursos del teléfono. Revisar qué aplicaciones consumen más batería . En la sección de configuración del sistema se puede ver qué programas utilizan más energía. Si una app consume demasiado y no es tan necesaria, hay que cerrarla o desinstalarla.

. En la sección de configuración del sistema se puede ver qué programas utilizan más energía. Si una app consume demasiado y no es tan necesaria, hay que cerrarla o desinstalarla. Dejar descansar al teléfono. Cuando el dispositivo se siente muy caliente, lo mejor es dejarlo descansar unos minutos antes de volver a usarlo o conectarlo al cargador.

cerca-manos-cargando-telefono-movil.jpg Usar el celular mientras se carga es una de las principales causas de sobrecalentamiento. Freepik

Signos de preocupación inmediata

En algunos casos, el calor del teléfono puede indicar un problema serio. Hay señales que da el celular y requieren de una atención rápida para evitar daños mayores. Uno de los indicios más preocupantes es un cambio en la forma del equipo. Si la tapa trasera se levanta, la pantalla se separa o el dispositivo parece inflado, es posible que la batería esté dañada.

También hay que tener cuidado con el olor a quemado o humo que sale del dispositivo. Estos síntomas pueden indicar un fallo interno grave y requieren apagarlo inmediatamente. Otra señal es cuando el equipo está demasiado caliente al tacto, ya que si quema al agarrarlo durante una llamada, significa que superó los niveles seguros de temperatura.

De todas formas, el calor intenso también puede presentarse cuando el teléfono está en reposo. Si el dispositivo no se esta usando y aun así eleva su temperatura, podría existir un error del sistema o un programa malicioso. Además, algunos equipos muestran avisos en pantalla cuando detectan temperaturas altas, en esos casos el sistema reduce su velocidad, oscurece la pantalla o detiene la carga para proteger los componentes.

En condiciones normales, la temperatura ideal de funcionamiento se mantiene entre 0 °C y 35 °C. Cuando la superficie supera los 45 °C o 50 °C, hay que suspender el uso hasta que el dispositivo se enfríe.