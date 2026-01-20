Donald Trump cambió de postura y le abrió la puerta a María Corina Machado: "Quizá podemos involucrarla"

Tras su reunión la semana pasada, el republicano deslizó la posibilidad de que la líder opositora participe del futuro político de Venezuela.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , habló este martes sobre la líder opositora venezolana, María Corina Machado , tras el encuentro que mantuvieron en la Casa Blanca la semana pasada, y deslizó la idea de abrirle la puerta del futuro político del país : " Quizá podemos involucrarla" .

En una conferencia de prensa celebrada por el primer aniversario de su gestión, el republicano definió a Machado como " una mujer increíblemente amable, hizo algo extraordinario hace unos días".

En ese contexto, habilitó la posibilidad de que participe en el futuro político de Venezuela: " Quizás podamos involucrarla de alguna manera. Me encantaría poder hacerlo. María, quizás podamos hacerlo". De esta forma, se podría dar vuelta la política que mantenía Washington respecto a la transición tras la caída del expresidente Nicolás Maduro.

"Estaba en contra de Venezuela, pero ahora me encanta Venezuela" , señaló en esa línea Trump. El magnate asegura que el país sudamericano enviaba a Estados Unidos a sus "narcotraficantes y prisioneros", algo que cambió tras la detención del líder chavista.

Asimismo, el mandatario destacó que ha estado "trabajando muy bien" con el nuevo gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez , exvicepresidenta de Maduro y quien asumió a su cargo tras su derrocamiento.

Por último, Trump señaló que as compañías petroleras se están preparando para realizar "inversiones masivas" en Venezuela, país que "tiene más petróleo incluso que Arabia Saudita".

Denuncian que hay un cuarto argentino detenido en el centro de torturas de Venezuela

El Foro Argentino por la Defensa de la Democracia denunció que hay un cuarto argentino detenido en El Helicoide, el importante centro de torturas en Caracas, Venezuela. Según explicó la organización civil, Gustavo Gabriel Rivara, de 52 años, se encuentra bajo condiciones de aislamiento y no tiene registros oficiales sobre su paradero.

Elisa Trotta, representante de la entidad social, ubicó a Rivara en El Helicoide, situado en el centro de la capital venezolana. El hombre carece de representación familiar activa en los reclamos diplomáticos actuales.

Gustavo Rivara es el quinto argentino que fue secuestrado por la dictadura chavista. Como más de mil inocentes, permanece en cautiverio en Venezuela. Está encerrado en El Helicoide, el mayor centro de torturas de Latinoamérica. Gustavo y TODOS los presos políticos deben ser… pic.twitter.com/vTVDWxuW01 — Elisa Trotta (@EliTrotta) January 19, 2026

Gustavo Gabriel Rivara nació en la Capital Federal el 24 de junio de 1973. A los 18 años finalizó la escuela técnica y a partir de allí, inició una formación académica en teología. Sin embargo, no duró demasiado allí, debido a la temprana muerte de su madre, hecho que cambió sus metas personales. En su momento, el joven Rivara se determinó a viajar por América en su bicicleta, en la que recorrió el continente de punta a punta durante 15 años, lo que lo convirtió en especialista en el folklore y tradiciones regionales.