Ahorrar para viajar: cuando los pesos queman

A veces leo: "para no ser pobre en la Argentina, una familia tiene que ganar 120 mil pesos por mes". Los billetes de 1.000 pesos ya no tienen valor. Nada tiene precio, un mismo producto puede costar el doble o el triple entre un negocio y otro a 2 cuadras de distancia. Un pantalón, una camisa o una chomba no bajan (cada prenda) de 15/20 mil pesos. Un par de zapatillas puede costar hasta 30 mil pesos. Una familia tipo (dos adultos con dos hijos), para comer afuera no desembolsa menos de 30 mil pesos promedio, en un restaurante de Palermo, con entrada, plato principal y postre.