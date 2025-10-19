Promociones para festejar el Día Internacional del Gin tonic: un clásico siempre vigente

La propuesta gastronómica recorre sabores de Venezuela, Colombia, México y Perú con recetas caseras como croquetas de ají de gallina rebozadas en casabe con salsa Ocopa, maní y jalea de ají amarillo; ceviche de pesca blanca con leche de tigre de ají amarillo, maíz chuspillo, mango verde, cilantro, cebolla morada y jalapeños, y tacos de entraña marinada con chuleta ahumada, frijoles, salsa macha, chicharrón, cebolla morada, cilantro y lima, entre otros platitos pensados para llevar al centro de la mesa y compartir. La jornada se completa con música alegre, pasando por clásicos del latin jazz, bossa, salsa y estilos folclóricos y populares, en un ambiente colorido y relajado. Además, hay 10% de descuento pagando en efectivo. Reservas vía WhatsApp al 11 2454-6592 o por linktr.ee/ronconcon.caballito .

BURI LADO B

En una locación oculta de Palermo, el prestigioso chef Marcello Elefoso redobla la apuesta de Buri Omakase con un bar que funciona en un espacio contiguo a la destacada barra de sushi, donde la coctelería de excelencia es la protagonista principal, junto a una variedad de sake, whiskies y cervezas japonesas. Se trata de Buri Lado B, una propuesta que acerca distintas creaciones junto a su jefe de barra, Oscar Llaque. Para celebrar su efeméride mundial, Buri Lado B incorpora el gin tonic a su carta, “un clásico desde hace décadas, por su complejidad aromática y equilibrio”, reconoce Llaque. Esta versión utiliza el Gin Tonic Beefeater London Dry, por su elegancia y carácter, además de acercar otras etiquetas como Malfy Limone, Malfy Rosa y Heráclito 40, entre otras. Para complementar el cóctel utilizan Tónica Britvic de 150 ml, una presentación ideal para acompañar con 60 ml de gin, la medida justa para la preservación de burbujas. Para coronarlo, se decora con rodajas de pepino y otros perfiles más cítricos, como el limón, naranja o pomelo. Para maridar, el salón también ofrece ramen de cerdo o mar, y una atención de primera que invita a regresar.

BuriLado B Gin Tonic

Dirección: Guatemala 5781, Palermo.

PUNTO MONA

En Punto Mona, el gin tonic adquiere un protagonismo indiscutido dentro de una carta que celebra la creatividad y el equilibrio. La propuesta de Mona Gallosi reinterpreta este clásico con combinaciones que sorprenden por su frescura y carácter. Una de las versiones más pedidas es el Burbujeante y Real, que mezcla gin Bosque Nativo con tónica, pimiento amarillo, piña y un toque de angostura, logrando un perfil intenso y aromático. Para los más tradicionales, el Hendrick’s Gin Tonic mantiene su elegancia habitual con rodajas de pepino, mientras que los cócteles de autor amplían el universo del gin con creaciones como el Crepúsculo, de tintes cítricos y herbales, o el Muy Chill, que además lleva sidra seca, piña, limón y cacao en un juego de contrastes. La gastronomía acompaña con platos que invitan al tapeo —como empanadas de langostinos, steak tartar o carpaccio de higos— y un entorno elegante en Chacarita, donde una antigua fábrica reciclada reúne estética industrial, diseño contemporáneo y un deck rodeado de vegetación.

Punto Mona - barra (6)

Dirección: Fraga 93, Chacarita.

BESTIAL FLY BAR

En el rooftop más impactante de Palermo, Bestial Fly Bar redefine el clásico gin tonic con un sello propio que combina elegancia y audacia. A la tradicional mezcla de gin y tónica se suman reinterpretaciones creativas como el Jamaican G&T, preparado con gin BLU y un syrup de hibiscus que aporta notas florales, o el María Rosa, que incorpora jugo de arándanos para un perfil frutal y refrescante. Quienes prefieren una algo más intenso pueden optar por versiones energéticas con Red Bull Tropical o Sandía, mientras que los amantes de los clásicos encuentran en el Tom Collins un equilibrio entre gin, limón, almíbar y soda. Cada cóctel acompaña una propuesta gastronómica ecléctica, donde conviven sabores nikkei, latinos y europeoss. Todo sucede en un entorno sofisticado, con vistas panorámicas, jardines verticales y shows en vivo, que convierten cada copa en una experiencia sensorial.

BESTIAL (16)

Dirección: Humboldt 2495 piso 11, Palermo.

MALARIA GIN

Del 16 al 19 de octubre, Malaria Gin, el gin premium elaborado en Mar del Plata, celebrará la Semana del Gin Tonic con una serie de actividades en Buenos Aires que rendirán homenaje al cóctel más emblemático del mundo. Bajo el concepto “Lo extraordinario en lo cotidiano”, la marca presentará un circuito gastronómico que combinará menús de autor y tapeos especialmente diseñados para acompañar cada una de sus tres variedades: Original, Black y London Dry. Además, se realizarán degustaciones guiadas por bartenders y el master distiller de la destilería Raven Clan, ofreciendo una mirada profunda sobre la calidad, el origen y la versatilidad del gin argentino más premiado. La celebración culminará el 19 de octubre, Día Mundial del Gin Tonic, una fecha que recuerda la creación del clásico cóctel en el siglo XIX y que hoy continúa inspirando a marcas como Malaria Gin, reconocida por su innovación y su compromiso con elevar la categoría del gin a un nuevo nivel.