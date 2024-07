Propuestas para celebrar el Día del Amigo

Si todavía no sabes a dónde ir con tu grupo de amigos, no te pierdas este listado de bares y restaurantes que ofrecen las mejores recetas. Conocé más.

LA ESQUINA DEL ANTI: POSTRE DE REGALO SI VAS CON TUS AMIGOS

La mesa de amigos es el ADN del Anti. Así nació este proyecto y así quieren seguir honrando la charla y la sobremesa. Es por eso que el 20 de julio el Anti regala un temible flan mixto (como lo come la Marri) cada 4 personas. Solo con reservas en sus redes sociales @antigourmet.

Dirección: Soler 5901, CABA.

SALE E PEPE: SÚPER SORTEO

Sale e Pepe sorteará 5 docenas de empanadas para festejar con amigos. Además, el 20 de julio habrá 2x1 en cerveza tirada en el local de San Telmo. Toda la información necesaria para participar del sorteo está en @saleepepearg.

Dirección: Balcarce 436, CABA.

LA PATISSERIE: FESTEJO EXTENDIDO CON BRUNCH Y BOXES PARA LLEVAR

La Pâtisserie de Sofitel Recoleta va más allá y extiende el festejo del día del amigo durante varios días. Del miércoles 17 al domingo 21 de julio, ofrecerá un brunch especial para degustar en su sofisticado local y dos box para llevar.

La Patisserie - Brunch.jpg

El brunch “Mon Ami” ($38.000 para dos personas) estará disponible de 11 a 15, y tendrá avocado toast, yogurt con granola y frutas de estación, prensado de jamón natural y queso fontina con mostaza de dijon y pepinillos, y cookie de chocolate. Incluye café o té (a elección) y jugo natural.

Si la idea es hacer un regalo, hay dos opciones para take away. El box “Mon Ami Petits Gâteuax” ($25.000) incluye cuatro unidades de cualquiera de estas tentaciones: cremoso de vainilla y dulce de leche, bavaroise de vainilla con frambuesa y mango, cheesecake de dulce de leche y/o flan pâtissier de avellanas. El otro box es el “Mon Ami Viennoiserie” ($17.000), con cookie de chocolate, frangipane de peras, scon de queso y torta mi cuit de chocolate.

Dirección: Posadas 1232, Recoleta.

SUSHICLUB: VIERNES Y SÁBADO CON SUSHI A PRECIO ESPECIAL

Para los grupos fans del sushi, SushiClub propone un 40 % de descuento en el icónico Combinado SushiClub que incluye algunas de las piezas más distintivas y favoritas del menú, como el roll Buenos Aires, el Placer Real (sin arroz) y los niguiris de salmón, entre otras opciones.

SushiClub 1.jpg El beneficio es aplicable para comer en el salon o take away.

El viernes 19 y el sábado 20 de julio, este beneficio estará disponible en las opciones de 30, 45 y 60 piezas, tanto para consumir en salón como para llevar por Deli&Take.

Dirección: Alicia Moreau de Justo 286, Puerto Madero. Otras sucursales en CABA, GBA e Interior del país.

CASA SEIS: VIERNES Y SÁBADO CON DEGUSTACIÓN DE VINOS

En el wine bar Casa Seis, el viernes 19 y sábado 20 de julio se podrá vivir una experiencia de degustación de vinos por copa. Habrá dos opciones diferentes y en cada una se probarán cinco etiquetas. Además, el viernes el local recibirá a DJ Asia quien pasará un set de vinilos en vivo.

Casa Seis -vinos por copa (2).JPG Propuesta de degustación de vino por copa en Casa Seis.

Por $18.000, se ofrecerán los vinos Gordo en Motoneta Pinot Grigio, Puramun Chardonnay de bodegas Salentein, Indeleble Blend tinto, 17 Casas Malbec y Obra Prima Cabernet Sauvignon de Familia Cassone. Por $29.500, la segunda alternativa incluye Entrometido Blend blanco, Signature Rosé de Susana Balbo Wines, Elefante Blanco Chardonnay de Elefante Wines, Delator de Sueños Bequignol Noir de Delator de Sueños y Unus Blend tinto de Mendel Wines.

Dirección: Guevara 495, Chacarita.

TODO BRASAS: SÁBADO Y DOMINGO CON ASADO Y HAPPY HOUR

Para disfrutar de una buena parrillada en grupo, Todo Brasas brinda carnes asadas a fuego lento en innovadoras "jaulas" de hierro. Durante el fin de semana del Día del Amigo, desde las 17 hasta las 20, sumarán un happy hour en gin tirado y pintas de cerveza tirada en los estilos Honey, IPA, Golden y Scottish.

Para acompañar los brindis, se recomiendan las empanadas de carne a cuchillo, la provoleta al hierro rellena (con pimientos asados, jamón crudo y pesto), el costillar entero y el vacío.

Dirección: Av. Beiro 5016, Devoto.

BILBO CAFÉ: SÁBADO CON UN BOX PARA COMPARTIR

La propuesta de Bilbo Café es ideal para compartir entre varios. Incluye cappuccinos o lattes (con café de especialidad de origen colombiano) y preparaciones artesanales para compartir: mini wraps de Caesar con pollo grillado o de hongos salteados; mini Hot Pastramis; medialunas con jamón y queso o con queso y tomate; mini bagels con queso, tomates confitados y huevos revueltos; y brownies con dulce de leche y merengue italiano.

Los valores son: $32.000 para dos comensales, $57.000 para cuatro, $86.800 para seis y $115.400 para ocho personas.

Bilbo- dia del amigo 2 (1).jpg Propuesta Bilbao en el Día del Amigo.

Direcciones: Belaustegui 802, Villa Crespo; La Pampa 5501, Villa Urquiza; Crisólogo Larralde 6293, Saavedra; y Junín 1930 Centro Cultural Recoleta, Recoleta.

OSTENDE: SÁBADO CON JUEGOS DE MESA Y PLATOS HOGAREÑOS

Este espacio inspirado en los bodegones de la costa atlántica y en las recetas de las abuelas, propone un festejo acorde a su estilo: de 17 a 21, en Ostende habrá juegos de mesa a disposición para divertirse entre amigos, mientras se disfrutan las opciones del menú habitual.

Hasta las 19:30 hay meriendas, propuestas para picar y vermuts; desde las 19:30, se sugieren platos bien caseros como las milanesas a la napolitana (con salsa, jamón y mozzarella) o los canelones de ricota o acelga con bechamel.

Ostende - Día del amigo 1.jpg Juegos de mesa para divertirse con amigos mientras toman algo en Ostende.

Dirección: Virrey Loreto 3303, Colegiales.

MARTINELLI: SÁBADO CON CAFÉ DE CORTESÍA

El sábado 20 de julio, Martinelli hará las veces de anfitrión e invitará con un café caliente (hecho con granos Segafredo) a los grupos de dos o más personas que acudan a cualquiera de sus sedes y prueben alguna de las preparaciones de la carta. Entre sus especialidades de la pastelería italiana, se destaca el pasticciotto (dulce típico pugliese de frolla relleno con pastelera) y el cannoli frutti di bosco (producto siciliano, con ricota, frutos del bosque, naranja confitada y salsa de frutos rojos).

Además, para disfrutar en grupo cuentan con tentadores combos de desayuno, brunch o merienda que suman café y preparaciones frescas y artesanales. Por ejemplo, el bruch Alla Grande que incluye dos infusiones, dos jugos, piattino de jamón y queso, avocado toast, tostadas de pan casero, huevos revueltos, budín, porción de torta del día y un cornetto planchado.

Direcciones: Conde 1001, Colegiales / Av. Dr. Honorio Pueyrredón 874, Caballito / Malabia 1779, Palermo / Leandro N. Alem 852 (Mercado de Carruajes), Retiro / Iberá 2484, Núñez.

LA MAR: SÁBADO CON UN PLATO PERUANO DEL DÍA

La prestigiosa cebichería La Mar, del prestigioso chef peruano Gastón Acurio, festejará la amistad con un plato especialmente creado por la talentosa chef Astrid Acuña. Durante todo el día, se podrán degustar unos langostinos y alcauciles al josper con crema cebichera de alcauciles, chimichurri con ají amarillo & rocoto, berros y chips crocantes.

La Mar - salón.jpg El espacioso salón de La Mar en Palermo.

Ideal para acompañar con alguno de los cocktails de la head bartender Brenda Asís, como el Tivo, con vermut Martini Rosso, jugo de limón, almíbar, soju de durazno, salsa Tabasco, soda y un garnish de maní garrapiñado con ají lima.

Dirección: Arévalo 2024, Palermo.

LA PESCADERÍA: SÁBADO CON COCINA DE MAR Y 2X1 EN GIN TONIC

Para el 20 de julio, La Pescadería invita a acompañar sus ceviches, piezas de sushi nikkei, pescados a la parrilla y platos de impronta mediterránea con un 2x1 en gin tonics elaborados con gin Los Apóstoles. Los cocktails del día llevarán ingredientes como pimiento amarillo, pimienta rosa, menta, pomelo y frutos rojos.

Además, de lunes a sábados de 20 a 23 h, este restaurante dispone de un menú libre que permite degustar muchas de las especialidades de su cocina.

Dirección: Crisólogo Larralde 1716, Núñez.

PIZZA CERO: SÁBADO CON 20% DE DESCUENTO EN TAPAS Y COCKTAILS

El sábado de 17 a 19.30, Pizza Cero tendrá un 20% de descuento en tapas del menú, como la mini tortilla de papas, las croquetas de jamón crudo, los buñuelos de espinaca y el timbal de revuelto gramajo.

Pizza cero cocktails.jpg Cocktails de autor en Pizza Cero.

Este beneficio también aplicará a cocktails clásicos y de autor como el Gin Germain que lleva gin infusionado en yerba mate, jugo de naranja, licor ST-Germain y hojas de menta fresca. Para disfrutar en su elegante barra con mesas altas o en su vereda calefaccionada, sobre la emblemática esquina de Av. del Libertador y Tagle en Recoleta.

Dirección: Libertador 1800, Recoleta.

SANTO BAR DE PIZZAS: SÁBADO CON PIZZAS, PICADAS Y 2X1 EN CÓCTELES

En Santo Bar de Pizzas, el sábado 20 de julio desde las 18, sus famosas pizzas de masa madre al molde, empanadas fritas o al horno, picadas y tortillas se podrán acompañar con un 2x1 en todos los cocteles de la carta. Algunos destacados son el Santo Rosé (gin, triple sec, Campari y un garnish de romero y pepino) y el Rosso de la casa (vermouth rosso, Cynar, un golpe de soda, y un ahumado de romero y naranja para finalizar).

Dirección: Charcas 4799, Palermo Soho.

IL GIARDINO ROMAGNOLI: SÁBADO CON ANTIPASTOS Y 2X1 EN BEBIDAS

Para celebrar con espíritu italiano en la elegante Recova de Posadas, el restaurante Il Giardino Romagnoli y su flamante local tipo rooftop proponen un 2x1 de 18 a 20 en cerveza Stella Artois tirada, gin tonic, Aperol, Campari y Fernet.

Además, en la terraza, la DJ Zulu pasará música desde las 23 para bailar hasta la madrugada. En ambas sedes, el brindis se podrá acompañar con picadas como la tabla de fiambres y quesos (con frutos secos, pasas y conservas caseras) o la tabla italiana (con brusquetas, involtini de verdura, escabeches y conservas). El menú también cuenta con pizzas, pastas y carnes braseadas.

Direcciones: Carlos Pellegrini 1576 (Il Giardino Romagnoli) ; Posadas 1017 (Terraza Romagnoli), Retiro.

SAVVY: SÁBADO CON CÓCTELES, 2X1 EN CERVEZAS Y DJ EN VIVO

Para celebrar en un lugar de estilo sofisticado, moderno e intimista, el flamante restaurante Savvy de Recoleta tendrá tres cócteles fuera de carta, diseñados junto a Chandon.

savvy13870.jpg Coctelería espeacial en Savvy.

En las imponentes barras de su salón y terraza, las opciones especiales para brindar serán Supernova (Chandon Extra Brut, jugo de pomelo, syrup y pomelo), Starlight (Chandon Rosé, granadina, syrup de jengibre y flor de hibiscus) y The Sky Is The Limit (Chandon Délice, syrup de ananá, infusión de frutilla y menta). A su vez, habrá botellas de Chandon a precio promocional, 2x1 en cervezas Heineken durante toda la noche y un DJ invitado que le pondrá ritmo a la noche a partir de las 20. Para coronar, en sus redes sociales sortearán una cena completa para 5 personas.

Dirección: Pacheco de Melo 2814, Recoleta.

CLUB DE LA BIRRA: SÁBADO CON MÚSICA, TAROT Y CERVEZAS

Si se busca un festejo relajado en un ambiente jovial, los diferentes locales de Club de la Birra tendrán un happy hour en cervezas artesanales y cócteles seleccionados, además de sesiones de tarot, show de fuegos, música en vivo y DJ Set con ritmos del funk y house. Mientras tanto, se podrán probar sus opciones de fingerfood, tablas, pizzas, hamburguesas artesanales, ribs y platos vegetarianos o veganos.

Direcciones: Pres. Roberto M. Ortiz 1871, Recoleta / Av. Pedro Goyena 60, Caballito / Av. Márquez y Av. Fleming, Hipódromo de San Isidro / Zapiola 131, Colegiales.

SEIBO: SÁBADO CON COCINA PLANT BASED Y 2X1 EN BEBIDAS

Seibo - Cocktails (1).jpg Happy hour en Seibo.

Seibo, el restaurante de gastronomía criolla planted based, pasa el festejo para el sábado 20 de julio, cuando tendrá un 2x1 en cerveza y cocktails. Quienes visiten este vistoso local de Recoleta entre las 16 y las 21, podrán disfrutar del happy hour en bebidas como Fernet, Mojito y Tereré Tonic (gin, tónica, pomelo rosado, yerba mate, peperina y cedrón).

Aquí se especializan en cocina de impronta andina pero elaborada sin ingredientes de origen animal y su menú incluye opciones como empanadas de humita y hongos con salsa yasgua o provoleta de topinambur con crocante de cebollas.

Dirección: Azcuénaga 1876, Recoleta.