Puerto Deseado sorprende: tras las huellas de Darwin y los pingüinos de penacho amarillo

La Ruta Azul santacruceña combina naturaleza salvaje, historia y aventura en un entorno marcado por la ría y el mar. Un viaje que invita a descubrir pingüinos, cañadones, faros centenarios y escenarios que inspiraron a Darwin.

En la zona de Puerto Deseado convergen los paisajes de la estepa patagónica, el azul profundo del mar, la fauna típica y las huellas de la historia.

La Ruta Azul en el litoral marítimo patagónico reúne destinos que vale la pena descubrir, y Puerto Deseado , ubicado en el noreste de Santa Cruz, destaca por su identidad propia. La ciudad, asentada sobre la ría Deseado, ofrece un sinfín de atractivos que la convierten en un lugar único.

En la zona convergen los paisajes de la estepa patagónica, el azul profundo del mar, la fauna típica y las huellas de la historia que marcan cada segundo del recorrido y traen los ecos de los primeros moradores de la Patagonia y sus visitantes ocasionales como el naturalista inglés Charles Darwin, quien exploró la región en 1833.

A Puerto Deseado se puede arribar desde la Ciudad de Buenos Aires por la Ruta Nacional N°3 y luego desviarse 127 kilómetros por la Ruta Nacional N°281. Otra de las opciones es llegar al aeropuerto de Comodoro Rivadavia , el más cercano, y viajar desde allí en auto o micro por casi 300 kilómetros.

Al llegar a la ciudad, la ría Deseado sorprende al visitante: un estuario único en Sudamérica donde el mar avanzó 40 kilómetros río adentro y ocupó su antiguo cauce. El resultado es un paisaje excepcional, marcado por cañadones de roca y un ecosistema moldeado por la acción de las mareas.

Declarada reserva natural en 1977, la ría protege 10.000 hectáreas de estepa patagónica con una notable diversidad de flora y fauna. Entre sus paisajes imponentes y su riqueza biológica, este enclave se convierte en uno de los rincones más fascinantes de la Patagonia para quienes buscan naturaleza en estado puro.

Isla Pingüino: una aventura en busca del penacho amarillo

Uno de los imperdibles de Puerto Deseado es la expedición a Isla Pingüino, ubicada en el mar Argentino frente a las costas de Santa Cruz. Se trata de la isla más grande del denominado Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino, un área protegida de 159.000 hectáreas.

IMG_20251112_112612848 La Isla Pingüino alberga una colinia de lobos y elefantes marinos y pingüinos de penacho amarillo y de Magallanes.

Se destaca principalmente por albergar a la colonia pingüinos de penacho amarillo más próxima al continente, una especie que únicamente se encuentra aquí y en las islas Malvinas y que se caracteriza por su pico rojizo y sus cejas de largas plumas amarillas. También se distingue por formar sus nidos en las rocas y por caminar dando pequeños saltos, de ahí su nombre en inglés "rockhopper”, el “salta rocas”.

La isla también es hogar del pingüino de Magallanes, que prefiere hacer su nido en tierra -por eso ocupa la parte baja de la isla- y de una colonia de lobos y elefantes marinos, además de diversas aves como el gaviotín sudamericano, la gaviota austral y el cormorán gris y roquero.

IMG_20251112_112250496 (1) El pingüino de penacho amarrillo en Argentina sólo esta presente en esta isla y en las Malvinas.

La excursión dura 6 horas aproximadamente y puede realizarse desde mediados del mes de octubre hasta Semana Santa a través de tres prestadores habilitados como Darwin Expediciones. Se parte de una de las márgenes de la ría en Puerto Deseado y se navega alrededor de una hora en mar abierto hasta arribar a la isla.

La navegación es una experiencia en sí misma. A la belleza del paisaje se suma la sorpresa de ver cómo las toninas overas y los delfines australes se acercan al semirrígido, nadan a su lado y despliegan sus destrezas acrobáticas. El recorrido incluye también paradas en pequeños islotes, donde es posible observar colonias de aves y lobos marinos, que suelen lanzarse al agua para curiosear a los visitantes.

La isla se recorre a pie por un sendero de unos 1,5 km, de dificultad baja a media, que se vuelve más exigente al acercarse a los pingüinos de penacho amarillo. El camino transita zonas abiertas y de poca pendiente, aunque presenta tramos más estrechos y pedregosos cerca de la colonia reproductiva.

En la isla Pingüino también sobresale un antiguo faro, inaugurado en 1903, junto a los restos de una vieja factoría que en su momento se utilizaba para procesar la grasa de los lobos marinos. En la actualidad, sigue activo y se alimenta de paneles solares.

faro isla pinguino El faro de isla sigue activo en la actualidad y se alimenta con energía solar.

Campamento Darwin: tras las huellas del naturalista inglés

“No creo haber visto jamás un lugar más alejado del resto del mundo que esta grieta de rocas en medio de la inmensa llanura”. La frase forma parte del diario de expedición de Charles Darwin, quien acampó en la ribera sur de la ría Deseado en la navidad de 1833, junto a la tripulación del HMS Beagle.

Un dibujo de Conrad Martens, pintor, paisajista y expedicionario, inmortalizó la misma piedra que en la actualidad puede observarse al visitar los inmensos cañadones, ubicados en los terrenos de la vieja estancia Cerro del Paso, hoy convertida en el Campamento Darwin Eco Lodge.

a La piedra de Darwin en 1833 -pintada por Conrad Martens- y en la actualidad.

A 110 kilómetros de la ciudad de Puerto Deseado, encontramos esta propuesta turística, abierta de octubre a abril, que combina paisajes de otro planeta, naturaleza, historia y aventura junto a un acogedor hospedaje y muy buena gastronomía.

El Eco Lodge de cuatro habitaciones con baño privado, sala de estar y cocina comedor fue reciclado sobre el antiguo casco de la estancia que data de 1914. Los visitantes pueden optar por alojarse entre dos o tres noches con pensión completa o realizar la experiencia full day que incluye desayuno, almuerzo, excursiones dentro del Campamento y el traslado desde y hacia Puerto Deseado.

FotoJet (2) El Eco Lodge de Campameno Darwin fue reciclado sobre el antiguo casco de la estancia Cerro del Paso.

El emprendimiento cuenta con un chef que recibe a los turistas en el viejo galpón de esquila con platos como carpaccio de remolacha con naranjas y longaniza, lasagna de cordero con hongos y algas, ñoquis de boniato y una rica mesa dulce, entre otras opciones.

El Campamento Darwin está emplazado en un territorio de 2 mil hectáreas que comprende dentro de sus límites a los cañadones de la ría Deseado formados hace millones de años por la conjunción de dos eventos geológicos: la actividad volcánica y una gran inundación marina que cubrió buena parte de la Patagonia argentina y chilena.

Piedra de darwin (2) La piedra de Darwin se erige en medio de los cañadones de la ría Deseado.

En este escenario imponente, los visitantes pueden realizar trekking, cabalgatas y avistar fauna autóctona como guanacos, choiques, maras, zorros y una gran variedad de aves. El recorrido comienza en lo alto, donde la piedra de Darwin parece diminuta frente a la magnitud del paisaje, y desciende por distintos miradores hasta alcanzar el cauce de la ría, donde la roca revela toda su inmensidad.

Además, el área alberga dos cuevas con pinturas rupestres que se estima poseen entre 7.000 y 5.000 años de antigüedad. En la primera, pueden observarse manos pintadas en negativo en colores terracota y en la segunda, más moderna, una escena de caza, con huellas de guanacos y choiques.

Cueva de manos Las pinturas rupestres de las cuevas de Campemento Darwin tienen entre 5.000 y 7.000 años de antigüedad.

Fitz Roy y Jaramillo, del peón rural a las huelgas patagónicas de 1920 y 1921

Fitz Roy y Jaramillo son dos localidades del norte de Santa Cruz situadas sobre la Ruta Nacional N°3 que pueden ser visitadas desde Puerto Deseado. Formaban parte de la ruta de la lana gracias a que por allí pasaba el ferrocarril que unió Las Heras con Deseado hasta 1978, cuando el ramal fue cerrado por el entonces presidente de facto Jorge Rafael Videla.

Hoy las dos viejas estaciones del tren fueron recicladas, puestas en valor y transformadas en museos de sitio. La estación rural Fitz Roy cuenta la historia del ferrocarril, del peón rural y de la actividad ovina de la zona.

Fitz Roy La vieja estación de tren de Fitz Roy, hoy convertida en museo.

En tanto, en Jaramillo, el Museo Facón Grande, retrata la historia de las huelgas de los trabajadores rurales patagónicos de 1920 y 1921, que fueron inmortalizadas en la película La Patagonia Rebelde, de Héctor Olivera, a partir del libro “Los vengadores de la Patagonia Trágica” de Osvaldo Bayer. El lugar posee un paseo de la memoria con la recreación del fusilamiento de José Font, alias Facón Grande, líder de los huelguistas, en manos del ejército del Teniente Coronel Varela, enviado al sur por el presidente Hipólito Yrigoyen para sofocar las revueltas.

jaramillo El paseo de la memoria recuerda el fusilamiento de Facón Grande, en el marco de las huelgas obreras patagónicas.

El Museo Facón Grande es además el primero de la Patagonia en tener un espacio en el metaverso. Así, desde cualquier lugar de la Argentina y del mundo puede hacerse el recorrido solo descargando la aplicación Spatial.

Caleta Olivia, “Ciudad de Ballenas”

Otro de los sitios que pueden visitarse al viajar a Puerto Deseado es Caleta Olivia, la puerta de entrada en Santa Cruz a la Ruta Azul y la ciudad más importante del norte de la provincia por su actividad comercial y petrolera.

Caleta olivia La costanera de Caleta Olivia, donde en temporada se puede divisar el paso de diferentes tipos de ballenas.

Se la conoce como la “ciudad de Ballenas” ya que desde sus playas y costanera se puede divisar a simple vista y con binoculares, entre enero y junio, el paso migratorio de diferentes especies de cetáceos como la ballena franco austral y la ballena sei. El municipio se encuentra realizando estudios de impacto ambiental para poder habilitar el próximo año el avistaje en excursiones de navegación marítima.

Además, posee una reserva natural de lobos marinos de un pelo y un humedal donde habita el flamenco austral. Otra de las actividades que puede realizarse en Caleta Olivia es la travesía en 4x4 para visitar la reserva provincial “Barco Hundido”.