La posición de yoga que equivale a 15 sentadillas y endurece tus glúteos

Esta práctica ayuda a sumar fuerza en piernas y zona media, gracias a una técnica que podés hacer en casa sin la necesidad de contar con elementos extra.

La postura del árbol ayuda a fortalecer distintas partes del cuerpo a la vez. Pexels

Se acerca el verano y muchas personas buscan ejercicios que tonifiquen sin depender de máquinas o pesas. Para este tipo de casos, el yoga ofrece alternativas fáciles y accesibles que ayudan a mejorar la fuerza del cuerpo sin la necesidad de ir al gimnasio.

Entre esas alternativas hay una postura tradicional que trabaja el equilibrio y la musculatura del tren inferior. Es una buena opción para quienes prefieren entrenar en casa o incorporar un poco de movimiento dentro de su rutina habitual.

Postura del árbol yoga Pexels Vrikshasana, la postura del árbol que fortalece los glúteos Vrikshasana, conocida como la postura del árbol, es conocida por su capacidad para activar varias zonas al mismo tiempo. Según la instructora Esperanza Moksha, este ejercicio compromete piernas, abdomen y espalda, lo que genera un trabajo completo sin necesidad de cargas externas. Si se hace de la manera correcta, puede equivaler a unas 10 o 15 sentadillas.

Para hacerla, se empieza parado sobre una sola pierna. El otro pie se apoya en el muslo contrario y se forma una especie de "4" con las piernas. Las manos se juntan a la altura del pecho. Después se repite el proceso en el lado contrario. Lo importante es mantener la contracción del glúteo durante todo el ejercicio.

Esta posición exige equilibrio y concentración. La pierna que sostiene el peso activa cuádriceps, isquiotibiales, gemelos y musculatura del pie y del tobillo. Por su parte, el abdomen y la zona lumbar intervienen para sostener la postura con la columna recta.

La pierna elevada también trabaja, aunque de manera más suave. Los aductores se ponen en acción para permitir la rotación necesaria de la cadera y poner el pie en el muslo o en la pantorrilla. Esa rotación involucra glúteo mayor, piriforme y otros músculos que ayudan a dar forma y firmeza. Yoga: beneficios de Vrikshasana El árbol es una postura estable y accesible para quienes recién empiezan, pero también puede aumentar su complejidad al incorporar superficies inestables bajo el pie de apoyo, como un un disco. Esto incrementa el trabajo del equilibrio y exige mayor fuerza. Además de mejorar la tonicidad del tren inferior, la postura contribuye a la postura corporal, ya que obliga a mantener la espalda alineada. Los hombros y los brazos también permanecen activos, aunque con menor intensidad. Si se la incorpora como una práctica regular, ayuda a dar firmeza a los glúteos y a fortalecer varias zonas al mismo tiempo.

