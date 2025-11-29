La mágica playa escondida a cuatro horas de Buenos Aires que está ubicada dentro de un bosque

Un rincón único impulsa el turismo en Buenos Aires con una playa perfecta para quienes buscan calma y naturaleza.

El turismo en Buenos Aires suma un destino donde el bosque se une al mar.

El turismo en Buenos Aires suma encanto cuando aparecen destinos capaces de combinar sorpresa y belleza natural . Conocer nuevos lugares siempre entusiasma, pero cuando el entorno deslumbra con bosque, arena y mar en equilibrio, la satisfacción crece y transforma cualquier escapada en una experiencia especial.

Ese encanto define a Las Gaviotas, una zona que mezcla tranquilidad, paisaje y un ambiente que invita a bajar el ritmo. Sus calles de arena, el aroma a pinos y una costa calma se unen en un rincón ideal para quienes quieren desconectarse sin alejarse demasiado de la ciudad.

Las Gaviotas se encuentra a poco más de cuatro horas de la Ciudad de Buenos Aires , entre Mar de las Pampas y Mar Azul . Esta franja costera forma parte del partido de Villa Gesell y se posiciona como una alternativa que prioriza la naturaleza y la calma por encima del movimiento turístico masivo.

Las Gaviotas potencia el turismo en Buenos Aires con su playa ideal para caminatas, surf y descanso en un entorno de pura tranquilidad.

Su identidad surge de la convivencia entre playa amplia y bosque frondoso. Las construcciones se camuflan entre pinos y acacias, respetando la estética natural y creando un entorno donde el verde y el mar conviven sin interferencias urbanas.

Las caminatas por la costa son uno de los planes favoritos. La playa ofrece espacio de sobra para paseos tranquilos, ideales para quienes buscan silencio, arena suave y el sonido constante de las olas.

La zona también propone cabalgatas guiadas entre médanos y senderos arbolados. Algunas excursiones nocturnas bajo la luna generan una experiencia distinta dentro del bosque y acentúan el carácter mágico del lugar.

Para quienes prefieren movimiento, las olas permiten practicar surf, kitesurf y stand-up paddle. Escuelas locales brindan clases y alquiler de equipos, una opción ideal para quienes quieren sumar adrenalina a su viaje

La aventura continúa con travesías en cuatriciclos y 4x4 que recorren médanos y llegan hasta puntos icónicos como el Faro Querandí. También hay espacio para pesca deportiva, senderismo y ecoturismo en plena armonía con el paisaje.

Cómo ir hasta Las Gaviotas

El acceso desde Buenos Aires se realiza por la Autopista Buenos Aires–La Plata, continuando por la Ruta Provincial 2 hasta el cruce con la Ruta 63 y luego empalmando con la Ruta 11, siempre en dirección a Villa Gesell. El ingreso hacia Mar de las Pampas y Mar Azul conduce directamente a Las Gaviotas.

El recorrido total ronda las cuatro horas y combina rutas ágiles con paisajes que anticipan la llegada a un destino donde el bosque y el mar construyen un ambiente único, perfecto para escapadas de descanso y desconexión.