La nueva cantina que combina tradición y modernidad en Recoleta

Cantina Recoleta es un nuevo espacio que reinterpreta la esencia de las cantinas porteñas con una mirada actual, donde la cocina a la leña, el diseño clásico y los sabores de siempre conviven en armonía.

Cantina Recoleta, ideal para disfrutar desde un café matutino hasta una cena entre amigos, con platos caseros y ambiente cálido.

Con una propuesta que combina la esencia de las típicas cantinas porteñas con un enfoque moderno, Cantina Recoleta se posiciona como un nuevo spot en la zona. Este espacio logra armonizar la calidez de la tradición con un estilo renovado, ofreciendo una experiencia que celebra la cocina porteña desde una mirada moderna.

El corazón del lugar radica en su cocina a la leña, donde un imponente horno de dos metros de diámetro da vida a platos que reinterpretan los sabores tradicionales. Desde pastas gratinadas y carnes de cocción lenta hasta pizzas al molde o a la piedra y focaccias recién horneadas, cada preparación refleja un cuidado especial por los detalles y la calidad. La carta, diseñada para satisfacer todos los momentos del día, va desde un café matutino hasta una cena entre amigos, siempre acompañada por el sello distintivo de su etiqueta exclusiva, el Cantina Malbec by Famiglia Banno.

Cantina Recoleta15 Su ambientación también destaca. Con pisos en damero blanco y negro, mesas de madera, sillas y sillones de cuero en tonos cálidos, el lugar se caracteriza por un diseño clásico con toques modernos. La barra abierta invita a quienes desean disfrutar de un café, un aperitivo o una copa de vino, mientras que los amplios ventanales llenan los salones de luz natural. Para quienes prefieren el aire libre, la terraza semitechada con vista a la Avenida Santa Fe se convierte en el rincón ideal, rodeada de plantas y luces cálidas que crean un ambiente acogedor.

Desde temprano, Cantina Recoleta acompaña cada momento con una oferta cuidadosamente pensada. Por las mañanas, es el momento de los cafés de especialidad elaborados con granos seleccionados de Meca Café y El Bohío, junto a una pastelería clásica que invita a empezar el día. Al mediodía, el menú ejecutivo tienta con opciones como osobuco cocido a la leña con polenta cremosa, risotto de calabaza con queso azul, pastel de papa con vacío ahumado o canelones de ricota y espinaca.

Por las tardes, el café filtrado con refill libre se convierte en el aliado perfecto para una pausa relajada. Al caer la tarde, el ritual del vermouth o el aperitivo toma protagonismo, con el típico Triolet de cortesía y una barra de montaditos que ofrece sabores al paso. Ya entrada la noche, la carta se amplía con platos para compartir, como la bandeja de lasaña gratinada o el pollo a la brasa, además de pizzas a la piedra y pastas artesanales elaboradas con dedicación.

Cantina Recoleta9 Los fines de semana, en Cantina Recoleta La propuesta se complementa con brunchs y pastas hechas a la vista, evocando los tradicionales almuerzos familiares de domingo que tanto caracterizan a las cantinas porteñas. Para maridar cada plato, Cantina Recoleta exhibe una cuidada selección de vinos y cervezas. Entre ellos destaca el Cantina Malbec by Famiglia Banno, una etiqueta exclusiva creada para resaltar los sabores únicos de su cocina a la leña. También sobresalen los cócteles clásicos como el Aperol Spritz, ideales para disfrutar en cualquier momento. Con una atención cálida y un menú que rinde homenaje a la gastronomía porteña desde una mirada actual, Cantina Recoleta se consolida como un nuevo punto de encuentro en el barrio. Este espacio no sólo celebra la tradición culinaria, sino que también invita a vivirla con un aire renovado y moderno.

