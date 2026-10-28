Qué dice la psicología sobre agradecer con regalos: ¿incomodan o fortalecen los vínculos?

Los expertos evalaron dos modalidades de reconocimiento y detectó diferencias en su asociación con el bienestar psicológico.

Los pequeños detalles también forman parte de la manera en que las personas se relacionan.

Agradecer un favor con un regalo, invitar a comer a quien estuvo presente en un momento difícil o tener un detalle con alguien que brindó su ayuda son formas de expresar gratitud que van más allá de las palabras .

Aunque algunas personas temen que estos gestos puedan generar incomodidad o una sensación de deuda, la ciencia de la psicología estudió qué relación tienen con el bienestar y los vínculos sociales.

Una investigación analizó las diferencias entre agradecer verbalmente y hacerlo mediante acciones concretas . Los resultados mostraron que ambas modalidades están relacionadas con experiencias positivas, aunque los comportamientos mantuvieron una asociación particular con el bienestar psicológico y la conexión social al considerar las dos formas de expresión en conjunto.

El trabajo, titulado Words and action: assessing interpersonal expressions of gratitude, fue publicado en The Journal of Positive Psychology en 2026. Sus autores desarrollaron una herramienta para medir cómo las personas expresan gratitud en sus relaciones interpersonales , con dos dimensiones principales: las manifestaciones verbales y las conductuales.

En el primer grupo aparecen las palabras, los mensajes escritos y las notas de agradecimiento . En el segundo se incluyen comportamientos como ayudar a alguien, devolver un favor o comprarle un regalo.

Para estudiar estas diferencias, el equipo realizó tres investigaciones con participantes estadounidenses, entre ellos estudiantes universitarios y adultos reclutados mediante una plataforma de investigación.

Los resultados iniciales mostraron que ambas formas de agradecer se relacionaban positivamente con distintos indicadores favorables, como la conexión social y el bienestar.

Sin embargo, cuando los investigadores analizaron las expresiones verbales y conductuales al mismo tiempo, las acciones conservaron una asociación propia con los indicadores positivos evaluados, mientras que las palabras no mantuvieron esa relación independiente en el mismo análisis.

Palabras vs. acciones: por qué los gestos concretos generan mayor conexión social

Decir gracias es una forma directa de reconocer la ayuda recibida. Un mensaje después de una entrevista laboral, unas palabras de reconocimiento a un compañero o una llamada para agradecer un acompañamiento pueden tener un significado especial. Sin embargo, una acción agrega otro componente: muestra que el agradecimiento también se tradujo en una conducta.

La reciprocidad no exige devolver exactamente lo recibido. Una persona que prestó dinero no necesariamente espera que le devuelvan el favor con otro préstamo; alguien que dedicó tiempo a escuchar puede valorar una invitación, una ayuda práctica o la disposición a estar presente en otra ocasión.

En ese sentido, los gestos pueden funcionar como señales de atención y compromiso. Para quien los recibe, no solo importa el objeto o la acción en sí, sino también la percepción de que la otra persona registró su esfuerzo y quiso reconocerlo.

Esto no implica que las palabras deban quedar en segundo plano. Una combinación de ambas modalidades puede resultar especialmente significativa: expresar verbalmente el agradecimiento y acompañarlo con una conducta coherente. Un regalo sin explicación puede prestarse a interpretaciones equivocadas, mientras que unas palabras sinceras ayudan a aclarar la intención.

Un gesto cotidiano puede adquirir un significado especial según quién lo recibe y cuándo ocurre. Magnific

El esfuerzo y la planificación: la clave secreta detrás de un regalo significativo

Uno de los aspectos que ayuda a comprender el valor de estos gestos es el trabajo que hay detrás de ellos. Elegir algo para otra persona supone prestar atención a sus preferencias, recordar conversaciones y pensar qué podría resultarle útil o agradable. Esa dedicación puede comunicar que el vínculo ocupa un lugar importante.

No hace falta recurrir a un objeto costoso. Para alguien que disfruta de la lectura, un libro de un género que le gusta puede ser más significativo que un artículo caro elegido al azar. Para una persona con poco tiempo, ofrecerse a resolver una tarea pendiente puede representar un agradecimiento más concreto que cualquier compra.

La diferencia está en la atención puesta en quien recibe. Un regalo elegido según los gustos propios puede resultar vistoso, pero no necesariamente responde a las necesidades de la otra persona. En cambio, recordar una preferencia, respetar sus límites o preguntarle qué le gustaría recibir puede evitar malentendidos.

La planificación también tiene que ver con la oportunidad. Un detalle espontáneo después de recibir ayuda puede expresar reconocimiento, aunque no existe una fecha obligatoria para hacerlo. En otros casos, cumplir una promesa o estar presente cuando alguien lo necesita transmite gratitud sin que medie ningún objeto material.