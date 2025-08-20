HBO y la BBC compartieron las primeras imágenes de "Half Man", la nueva serie del creador de "Bebé reno"







La serie se estrenará en 2026 en HBO Max en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, y estará disponible en el Reino Unido e Irlanda a través de BBC iPlayer, BBC One y BBC Scotland.

Jamie Bell y Richard Gadd protagonizan Half Man.

HBO y la BBC compartieron las primeras imágenes de Half Man, una serie dramática original de seis episodios creada y producida ejecutivamente por el ganador del Emmy Richard Gadd (Bebé reno, Against the Law).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La serie se estrenará en 2026 en HBO Max en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, y estará disponible en el Reino Unido e Irlanda a través de BBC iPlayer, BBC One y BBC Scotland.

De qué trata Half Man Half Man sigue a los distanciados “hermanos” Niall (Jamie Bell) y Ruben (Richard Gadd). La inesperada aparición de Ruben en la boda de Niall desencadena una explosión de violencia que nos lleva a recorrer sus vidas. La historia abarca casi 40 años, desde la década de 1980 hasta la actualidad, con Mitchell Robertson y Stuart Campbell interpretando a los protagonistas en su juventud.

La serie explora la compleja relación entre Niall y Ruben: desde sus turbulentos años como adolescentes hasta su ruptura en la adultez, atravesando momentos buenos, malos, dolorosos, divertidos y desafiantes. Además, refleja la energía de una ciudad –y de un mundo– en constante transformación, al tiempo que reflexiona en lo que significa ser hombre.

HM_104_16.05.25_AB_321 (1) Gadd y su nuevo proyecto tras Bebé reno. El reparto incluye a Richard Gadd, Jamie Bell, Stuart Campbell, Mitchell Robertson, Neve McIntosh, Marianne McIvor, Charlie De Melo, Bilal Hasna, Julie Cullen, Amy Manson, Philippine Velge, Stuart McQuarrie, Piers Ewart, Scot Greenan, Charlotte Blackwood y Calum Manchip.

Half Man es creada, escrita y producida ejecutivamente por Richard Gadd. La dirección está a cargo de Alexandra Brodski y Eshref Reybrouck. La serie es una producción de Mam Tor Productions (una compañía de Banijay UK) para la BBC, BBC Scotland y HBO. Banijay Rights gestionará la distribución internacional fuera de los territorios de BBC y HBO. El proyecto cuenta con el apoyo de Screen Scotland.